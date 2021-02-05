Зеленский назвал Порошенко "ярым борцов с пропагандой РФ" и выдвинул ему резкое обвинение

Порошенко всех запутал со своей позицией по каналам Медведчука - Зеленский / УНИАН

Пятый президент Украины Петр Порошенко поддерживает решение о введении санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZiK, демонстрируя борьбу с пропагандой РФ. При этом агенты российской пропаганды в последние дни перекочевали на его каналы, заявил глава государства Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения, опубликованного пресс-службой ОП в Telegram.

По его словам, Порошенко, который вместе со своей командой фактически монополизировал патриотизм, всех запутал – он поддерживает решение по каналам Медведчука, но в то же время считает это незаконным. Борьба политика с российским информационным влиянием не соответствует тому, что происходит на связанных с ним телеканалах.

"Скажите, а почему тогда на каналах ярого борца с российской пропагандой и ее агентами, этих самых агентов в последние три дня показывают чаще, чем рекламу вашего нового масла Roshen? Хитрая стратегия? Настолько хитрая, что никому непонятная. Да с вами всем и все давно понятно", - подчеркнул Владимир Зеленский.Читайте такжеЧего не хватило Порошенко для санкций против "каналов Медведчука": Аваков раскрыл детали

Санкции против каналов Медведчука