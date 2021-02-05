Зеленский назвал Порошенко "ярым борцов с пропагандой РФ" и выдвинул ему резкое обвинение

В последние дни агентов российской пропаганды на каналах Порошенко показывают чаще, чем рекламу нового масла Рошен, считает Владимир Зеленский.
Пятый президент Украины Петр Порошенко поддерживает решение о введении санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZiK, демонстрируя борьбу с пропагандой РФ. При этом агенты российской пропаганды в последние дни перекочевали на его каналы, заявил глава государства Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения, опубликованного пресс-службой ОП в Telegram.
По его словам, Порошенко, который вместе со своей командой фактически монополизировал патриотизм, всех запутал – он поддерживает решение по каналам Медведчука, но в то же время считает это незаконным. Борьба политика с российским информационным влиянием не соответствует тому, что происходит на связанных с ним телеканалах.
"Скажите, а почему тогда на каналах ярого борца с российской пропагандой и ее агентами, этих самых агентов в последние три дня показывают чаще, чем рекламу вашего нового масла Roshen? Хитрая стратегия? Настолько хитрая, что никому непонятная. Да с вами всем и все давно понятно", - подчеркнул Владимир Зеленский.Читайте такжеЧего не хватило Порошенко для санкций против "каналов Медведчука": Аваков раскрыл детали
Санкции против каналов Медведчука
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом запустил решение СНБО о санкциях против нардепа Тараса Козака, который является соратником одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука. Под санкционный удар попали и группа телеканалов – 112 Украина, NewsOne и ZiK, работа которых запрещена на территории страны.
- В Офисе президента утверждают, что власти располагают информацией, согласно которой телеканалы, связанные с Виктором Медведчуком, продолжительное время получали финансирование из России.
- Пятый президент Петр Порошенко заявил, что в 2018 году Верховная Рада приняла постановление о санкциях против каналов Медведчука, однако тогда они не были введены из-за начала избирательной кампании в Украине. При этом, по его словам, санкции нельзя вводить в отношении украинских граждан.