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У Зеленского хотят принять специальный закон для русского и других языков

Депутаты должны определить правовой статус языков, в том числе и языков национальных меньшинств, коренных народов.

7 июля 2020, 16:06
украинский язык
У Зеленского хотят отдельный закон о языках нацменьшинств и коренных народов / УНИАН

Верховная рада должна принять отдельный закон о языках национальных меньшинств и коренных народов. Сейчас данный вопрос контролируется законом "О функционировании украинского языка как государственного", который рассматривается Конституционным судом Украины.

Об этом РБК-Украина сообщил представитель президента в КСУ, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

На уточняющий вопрос Вениславский ответил, что новый закон должен регулировать в том числе русский язык.

"Конечно, Верховная рада должна определить правовой статус языков, в том числе и языков национальных меньшинств, коренных народов. На сегодня такого закона нет. Он, по моему убеждению, должен быть отдельным законом. Или же в закон "О нацменьшинствах" должны быть внесены соответствующие дополнения - новая редакция, где будут предусмотрены как раз все гарантии развития национальной, культурной, этнической самобытности. В том числе, языковой самобытности нацменьшинств и коренных народов", - объяснил Вениславский.

В случае, если судьи КСУ примут решение, что закон "О функционировании украинского языка как государственного" является неконституционным, он потеряет силу. В этом случае Раде придется заполнить пробел в законодательстве и разработать новый.

"Вообще, закон, признанный неконституционным, теряет силу. В любом случае, есть прямая императивная норма статьи 10 Конституции Украины и 92-й (применение языков в Украине гарантируется Конституцией и определяется законом - ред.). Поэтому если возникнет необходимость заполнения пробелов, которые могут возникнуть в результате отдельных решений Конституционного суда, то Верховная рада их должна заполнить. Но оснований признать неконституционным его не вижу", - сказал нардеп.

Отметим, Конституционный суд Украины во вторник, 7 июля, начал рассматривать конституционность "языкового" закона. Дело рассматривает Большая палата Конституционного суда Украины на пленарном заседании в форме устного производства.

Как отмечают авторы ходатайства, этот закон не соответствует ряду предписаний Основного закона, "поскольку он направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам".

Читайте такжеВ Офисе президента заявили о преимуществах изучения русского языкаНапомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что русский язык не может быть вторым официальным в Украине. Он подчеркнул, что вопрос языка для него принципиальный и государственный язык в Украине – украинский.

"Есть вещи, например, вопрос языка — это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго, русского, у нас быть не может - не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине - это должен быть только государственный украинский язык", - сказал секретарь СНБО в интервью "Украинской правде".

русский язык Зеленский новости Федор Вениславский новости Украины языковой закон
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