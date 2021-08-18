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Захват талибами Афганистана и удивление Запада: Данилов рассказал, о чем предупреждали в Украине

18 августа 2021, 05:28
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В Киеве не понимают, почему Запад не был готов к реализации текущего сценария в Афганистане.

Данилов
В Украине предрекали захват Талибаном Афганистана – Данилов / УНИАН

В Украине держали на постоянном контроле ситуацию с Талибаном в Афганистане. В стране еще со времен СССР, который участвовал в афганской войне, остались профессиональные эксперты, которые заранее предупреждали о подобном развитии событий. Поэтому в Киеве не понимают, почему для Запада такая ситуация стала неожиданностью. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Киев располагал информацией о ситуации в Афганистане, а эксперты, которые являются профессионалами, тщательно анализировали обстановку в стране.

Читайте также"Полный провал": Меркель резко высказалась о ситуации в Афганистане"Произошел захват власти "Талибаном". Захват, который, как сегодня говорят представители Соединенных Штатов, Германии, для них был совершенно неожиданным. На самом деле, понимая поведение и имея информацию о состоянии дел в Афганистане, мы этот вопрос держим постоянно на контроле. У нас благодаря ситуации, в свое время туда входил Советский Союз, есть специалисты, они еще остались, которые являются очень профессиональными", - отметил чиновник.

По его словам, украинские специалисты прогнозировали подобный исход событий, поэтому непонятно, почему на Западе оказались к этому не готовы.

"Они нас заранее предупреждали, что это произойдет, что эта ситуация очень опасна. Мягко говоря, нам не очень понятно, отчего цивилизованный мир не был к этому готов. Было, условно говоря, "нарисовано", что так будет", - подчеркнул Алексей Данилов.

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Ситуация в Афганистане

США решили вывести свои войска из Афганистана спустя 20 лет пребывания на территории страны. Американский воинский контингент должен покинуть афганское государство до 31 августа.

15 августа исламистская организация Талибан объявила о захвате Кабула и фактическом установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент бежал из страны.

Представитель талибов Мухаммед Наим заявил, что многолетняя война в Афганистане завершилась.

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан 16 августа сказал, что Байден сделал правильный выбор, решив вывести войска из Афганистана. В стране так и не было создана боеспособная армия, которая могла бы противостоять вызовам.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус предупредил о том, что вывод войск США из Афганистана может обернуться катастрофой не только для Вашингтона, но и для американских союзников. Теперь Штатам будет угрожать и Талибан.

СНБО Талибан новости Украины Алексей Данилов новости Афганистана
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