Зеленский надавил: США готовы предпринимать дипломатические шаги, которые Украина сочтет полезными

В Госдепе отметили, что поддерживают Украину и признают храбрость и героизм ее народа.
В Госдепартаменте США после комментариев президента Украины Владимира Зеленского об "изоляции мира в войне России против нашей страны" заявили, что готовы предпринять дипломатические шаги.
В частности, глава украинского государства заявил, что Запад должен активнее участвовать в переговорах о прекращении войны. На это в Госдепартаменте США ответили готовностью предпринять дипломатические шаги, которые Украина сочтет полезными.
"Правительство США принимает меры и посылает Путину и его ближайшему окружению четкий сигнал о том, что мы поднимем цену неоправданной войны России на Украине. Соединенные Штаты поддерживают Украину и признают храбрость и героизм ее народа", - сказано в сообщении.
Напомним, США вводят санкции против супруги и взрослых детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также против 12 членов российской Государственной думы.
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