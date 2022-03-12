Зеленский надавил: США готовы предпринимать дипломатические шаги, которые Украина сочтет полезными

Госдеп будет бороться против Путина / Reuters

В Госдепартаменте США после комментариев президента Украины Владимира Зеленского об "изоляции мира в войне России против нашей страны" заявили, что готовы предпринять дипломатические шаги.

В частности, глава украинского государства заявил, что Запад должен активнее участвовать в переговорах о прекращении войны. На это в Госдепартаменте США ответили готовностью предпринять дипломатические шаги, которые Украина сочтет полезными.

"Правительство США принимает меры и посылает Путину и его ближайшему окружению четкий сигнал о том, что мы поднимем цену неоправданной войны России на Украине. Соединенные Штаты поддерживают Украину и признают храбрость и героизм ее народа", - сказано в сообщении.

Напомним, США вводят санкции против супруги и взрослых детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также против 12 членов российской Государственной думы.

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