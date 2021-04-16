Зеленский назвал Европе причину, почему Украина должна вступить в НАТО

Нельзя в ситуации с интеграцией Украины в Североатлантический альянс говорить исключительно о реформах, считает Владимир Зеленский.
Лучшим вариантом поддержки Киева является предоставление Украина Плана действий по членству в НАТО. Запад должен учитывать тот факт, что ВСУ сдерживают российскую агрессию в Европе. Данный фактор нельзя забывать при обсуждении вопросов присоединения украинского государства к Североатлантическому альянсу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
В интервью итальянскому изданию La Repubblica, текст которого опубликовал Офис президента в пятницу, 16 апреля, президент Зеленский сказал, что Украина нуждается в помощи Запада.
"Сегодня Украина нуждается в действиях. И лучше всего для этого - дать нам План действий по членству в НАТО", - отметил гарант, акцентировав внимание на том, что именно ВСУ "сдерживают единую агрессию в Европе". Это нельзя не учитывать при обсуждении возможности интеграции Украины в Североатлантический альянс.
По его словам, на Западе видят, что Киев продолжает противостоять Москве больше семи лет и продолжает стремление к прогрессу. Украинское государство должно проводить реформы для вступления в НАТО, однако нельзя говорить исключительно о преобразованиях в той ситуации, в которой оказалась Украина.Читайте такжеАрестович объяснил, чем грозит Украине вступление в НАТО
"Мы выстояли уже более 7 лет и постоянно совершенствуемся. Это точно не секрет для тех наших друзей из НАТО, которые приезжают в Украину, участвуют в совместных учениях с нашими военными, проводят тренинги. Мы понимаем, что Украина должна соответствовать стандартам НАТО, и проводим необходимые реформы. Однако нельзя сводить все только к реформам, и особенно сейчас, когда явно не реформы способны не допустить расширение российской агрессии", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Интеграция Украины в НАТО
- Президент Владимир Зеленский 6 апреля во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в альянс является единственным вариантом прекращения конфликта на Донбассе.
- В МИД России 9 апреля пригрозили Украине масштабным усилением конфликта на юго-востоке страны при условии интеграции украинского государства в Североатлантический альянс.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Североатлантическому альянсу рассмотреть 10 пунктов поддержки Киева. Он уточнил, что на заседании комиссии Украина-НАТО украинское государство получило абсолютную поддержку от стран-участниц коллективного блока безопасности по данному вопросу.