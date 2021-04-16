Зеленский назвал Европе причину, почему Украина должна вступить в НАТО

ВСУ сдерживают агрессию РФ в Европе, поэтому Украина должна быть в НАТО - Зеленский / УНИАН

Лучшим вариантом поддержки Киева является предоставление Украина Плана действий по членству в НАТО. Запад должен учитывать тот факт, что ВСУ сдерживают российскую агрессию в Европе. Данный фактор нельзя забывать при обсуждении вопросов присоединения украинского государства к Североатлантическому альянсу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью итальянскому изданию La Repubblica, текст которого опубликовал Офис президента в пятницу, 16 апреля, президент Зеленский сказал, что Украина нуждается в помощи Запада.

"Сегодня Украина нуждается в действиях. И лучше всего для этого - дать нам План действий по членству в НАТО", - отметил гарант, акцентировав внимание на том, что именно ВСУ "сдерживают единую агрессию в Европе". Это нельзя не учитывать при обсуждении возможности интеграции Украины в Североатлантический альянс.

По его словам, на Западе видят, что Киев продолжает противостоять Москве больше семи лет и продолжает стремление к прогрессу. Украинское государство должно проводить реформы для вступления в НАТО, однако нельзя говорить исключительно о преобразованиях в той ситуации, в которой оказалась Украина.Читайте такжеАрестович объяснил, чем грозит Украине вступление в НАТО

"Мы выстояли уже более 7 лет и постоянно совершенствуемся. Это точно не секрет для тех наших друзей из НАТО, которые приезжают в Украину, участвуют в совместных учениях с нашими военными, проводят тренинги. Мы понимаем, что Украина должна соответствовать стандартам НАТО, и проводим необходимые реформы. Однако нельзя сводить все только к реформам, и особенно сейчас, когда явно не реформы способны не допустить расширение российской агрессии", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Интеграция Украины в НАТО