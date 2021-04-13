Кулеба предложил НАТО десять главных шагов для поддержки Украины

Дмитрий Кулеба назвал шаги Украины в НАТО / УНИАН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поведал о том, что во время своего визита в Брюссель предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне агрессии со стороны России, но о каких именно шагах идет речь, министр не стал говорить.

"Во время заседания комиссии Украина-НАТО абсолютно все союзники поддержали Украину. Есть абсолютный консенсус в этой ситуации. Я предложил союзникам по НАТО 10 шагов, которые они могут сделать, чтобы поддержать нас в этой ситуации", - сказал он в видео на странице в Facebook.

Кулеба отметил, что ехал в Брюссель с тремя задачами: рассказать о том, что Россия делает возле украинской границы, поблагодарить за поддержку и призвать к конкретным действиям в поддержку Украины.

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