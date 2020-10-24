Зеленский назвал главное достижение режима "тишины" на Донбассе

Зеленский назвал достижения перемирия на Донбассе / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский назвал основные достижения " target="_blank">перемирия на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба ОПУ, Зеленский констатировал действие режима прекращения огня на Донбассе, несмотря на провокации пророссийских боевиков. По его словам, перемирие позволило минимизировать потери со стороны украинских военных.

Как отметил глава государства, перемирие на Донбассе действует уже почти 90 дней.

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"Мы сочувствуем семьям всех погибших на Донбассе, но еще раз хочу подчеркнуть, что весь мир видит, что за последние 90 дней с начала режима "тишины" у нас только одна боевая потеря. К сожалению, эта потеря есть, но мы понимаем, что этот механизм действительно работает", - заявил он.

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