Зеленский назвал главное достижение режима "тишины" на Донбассе

Как отметил глава государства, перемирие на Донбассе действует уже почти 90 дней.
Глава государства Владимир Зеленский назвал основные достижения " target="_blank">перемирия на Донбассе.
Как сообщает пресс-служба ОПУ, Зеленский констатировал действие режима прекращения огня на Донбассе, несмотря на провокации пророссийских боевиков. По его словам, перемирие позволило минимизировать потери со стороны украинских военных.
Как отметил глава государства, перемирие на Донбассе действует уже почти 90 дней.
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"Мы сочувствуем семьям всех погибших на Донбассе, но еще раз хочу подчеркнуть, что весь мир видит, что за последние 90 дней с начала режима "тишины" у нас только одна боевая потеря. К сожалению, эта потеря есть, но мы понимаем, что этот механизм действительно работает", - заявил он.
Война России и Украины
- Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября заявил, что он верит в мирные договоренности с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным, в результате которых Киеву удастся вернуть аннексированный Крым и оккупированный Донбасс.
- В Кремле в ответ на данное заявление подчеркнули, что Москва не намерена вести переговоры с другими странами по вопросу возвращения Крыма Украине.
- Ранее, 1 октября, глава делегации РФ в ТКГ по Донбассу Борис Грызлов раскритиковал Офис президента за текст сообщения, в котором было указано, что Украина намерена решить вопрос Донбасса на базе украинских интересов. Он решил пригрозить Киеву последствиями такого заявления.
- Эксперт Александр Мусиенко считает, что Россия будет готова вернуть Украине Донбасс в том случае, если Киев негласно признает аннексированный Крым территорией России.