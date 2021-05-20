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Зеленский не в курсе "юридических ситуаций", но называет победу Вирастюка законной

20 мая 2021, 15:45
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По мнению президента, Вирастюк - это "не какой-то маленький бизнесменчик", а "защитник" украинского спорта и "чистый человек".

Зеленский
Зеленский прокомментировал скандальные выборы на Прикарпатье / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Василий Вирастюк "разбил всех" на выборах на Прикарпатье, которые сопровождались громким скандалом при подсчете голосов.

"Уверен, что ЦИК действовал законно. Уверен, что Вирастюк победил в этом регионе", - прокомментировал Зеленский выборы во время большой пресс-конференции.

По словам Зеленского на округ приезжали молодчики, которые мешали считать голоса, а "общество" избрало Вирастюка.

"Боятся люди просто считать голоса. Вы хотите, чтобы такое продолжалось? Серьезный был ответ государства", - заявил Зеленский.

Читайте такжеПонять и простить: Зеленский ответил на вопрос о "дебилах" во власти"Я считаю, что ЦИК действовал по закону... Я не знаю все юридические ситуации по этому поводу, но я хочу вам сказать очень важную вещь. Это не какой-то там маленький бизнесменчик, это наша гордость, Василий Вирастюк. Он оттуда, уверен, что за него голосовали. К нему нет вопросов. Чистый человек. Понятно, как заработал искусственные, простите части тела - сколько операций он пережил за то, что защищал украинский спорт. Уверен, он всех там на участке действительно разбил. Я так считаю", - сказал Зеленский.

Скандальная победа Вирастюка

19 октября Центральная избирательная комиссия по итогам довыборов в Верховную Раду на округе № 87 признала победителем кандидата от Слуги народа Василия Вирастюка.

По данным сети ОПОРА, после того, как голосование на шести участках признали недействительным, результаты довыборов изменились. За Василия Вирастюка отдали 14 811 голосов, за кандидата от "За майбутнє" Александра Шевченко - 13 942 голоса, за Руслана Кошулинского от ВО Свобода - 13 463 голоса.

Кандидат в народные депутаты от партии "За майбутнє" Александр Шевченко заявлял, что окружная избирательная комиссия украла его победу на промежуточных выборах в Верховную Раду в 87 избирательном округе.

Речь идет о признании недействительными выборов на участке в Микуличине, о чем также заявило движение Честно.

"Фактически это кража моей победы на выборах депутата Верховной Рады 28 марта. На этом участке я получил 377 голосов. Мой оппонент Василий Вирастюк получил 141 голос. Мое преимущество составляет 236 голосов", - написал Шевченко.

Шевченко отмечал, что по результатам параллельного подсчета голосов его штабом и штабами двух других кандидатов его преимущество по округу над Василием Вирастюком составляло 184 голоса.

Василий Вирастюк Александр Зеленский
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