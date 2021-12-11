Зеленский объяснил, почему 1 декабря не состоялся государственный переворот / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему государственный переворот, запланированный на 1 декабря, не состоялся.

В интервью телеканалу "1+1", которое он дал в пятницу, 10 декабря, вечером, Зеленский подчеркнул, что о некоторых вещах, касающихся этой темы, он говорить не готов "и о некоторых вещах нельзя говорить".

По его словам, общество не поддерживает такие дестабилизирующие шаги некоторых группировок". Также президент отметил, что те, кто мог быть причастен к перевороту, частично "изменили свои планы".

"Я думаю, что у людей глобально планы не изменились, я думаю, некоторые люди получили коммуникации со стороны и наших стратегических партнеров… имели диалоги, получили определенные сигналы. Я думаю, немножечко изменили свои планы", - объяснил президент.

Касательно причастности олигархов к перевороту и к тому, что Зеленскому придется договариваться "с одним из них", чтобы отопительный сезон прошел без сбоев, президент был немногословен.

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"Мне кажется, что нужно как-то менять ход истории. Им нужно договариваться с государством, а не государство должно договариваться с олигархами. Договориться с государством очень просто. Оно свои договоренности излагает в законах и там все понятно, как человеку и бизнесу нужно действовать, как работать. И не будет никаких вопросов", - резюмировал глава государства.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть звуковая информация о том, представители из Украины обсуждают с представителями России участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, который запланирован на 1 декабря.

Зеленский не захотел рассказывать, чьи именно голоса звучат на этой записи, в то же время он уточнил, что среди них нет голосов самого Рината Ахметова или его бизнес-партнера Вадима Новинского.

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