Зеленский отреагировал на инаугурацию Байдена: пригласил в Киев

Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена в Киев / Reuters

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 20 января, смотрел инаугурацию новоизбранного главы США – демократа Джо Байдена.

Украинский лидер в своем в Twitter-аккаунте пригласил американского коллегу в Киев.

Глава нашей страны уверен, что отношения Украины и США будут укрепляться.

"Смотрел инаугурацию нового президента США в новом офисе на Банковой. Я буду рад приветствовать вас, Джо Байден, в хорошо известном Киеве. Я уверен, что наши отношения будут укрепляться…", – поделился лидер государства.

Инаугурация Байдена – видео с места события