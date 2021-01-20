Зеленский отреагировал на инаугурацию Байдена: пригласил в Киев

Отношения Киева и Вашингтона будут укрепляться, уверен глава украинского государства.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в среду, 20 января, смотрел инаугурацию новоизбранного главы США – демократа Джо Байдена.
Украинский лидер в своем в Twitter-аккаунте пригласил американского коллегу в Киев.
Глава нашей страны уверен, что отношения Украины и США будут укрепляться.
"Смотрел инаугурацию нового президента США в новом офисе на Банковой. Я буду рад приветствовать вас, Джо Байден, в хорошо известном Киеве. Я уверен, что наши отношения будут укрепляться…", – поделился лидер государства.
Инаугурация Байдена – видео с места события
- Напомним, инаугурация Джо Байдена состоялась вечером 20 января в Вашингтоне в здании Капитолия. Байден стал 46-м американским президентом.
- Ранее Байден занимал пост вице-президента США.
- Предшественник Байдена на посту американского лидера – 45-й президент Дональд Трамп.
Автор: Екатерина Присяжнюк