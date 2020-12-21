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Зеленский перечислил важные достижения уходящего года

21 декабря 2020, 19:05
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Земельная реформа стартовала в Украине впервые за 28 лет, а соответствующий законопроект является основным среди принятых.

Зеленский
Зеленский назвал достижения 2020 / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский перечислил важные достижения уходящего 2020 года. В первую очередь, это старт земельной реформы и активное развитие инфраструкруры в Украине.

Об этом он заявил в интервью The New York Times, которое было обнародовано сайте президента.

По словам главы государства, земельная реформа стартовала в Украине впервые за 28 лет, а соответствующий законопроект является основным среди принятых.

В частности, в этом году сделано 4 тысячи километров дорог - больше, чем за предыдущие 10 лет. Строительство инфраструктуры во время пандемии, пояснил президент, позволяет предоставлять украинцам своевременную скорую медицинскую помощь и в экстренных случаях хранить большое количество жизней.

"Сейчас люди увидели, что наши скорые начали добираться до больных быстро. Наши МЧС (пожарные машины) начали доезжать быстрее. А у нас, к сожалению, такое было - на востоке Украины был большой пожар, и бывали случаи, когда не могли добраться. А сейчас не за сутки можно доехать, а появилась возможность добираться за минуты. Когда тушили пожары, мы сохранили огромное количество жизней", - пояснил Владимир Зеленский.

Значительную часть средств, которые шли на инфраструктуру, перенаправили на медицину. В частности, на доплаты врачам - сегодня они получают 300% своей заработной платы.

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В ближайшие 4-5 лет глава государства надеется построить в Украине все инфраструктурные узлы. Особое внимание уделять налаживанию транспортного сообщения с временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма. Сейчас туда уже могут добраться гуманитарные грузы с Украины и от Красного Креста. А граждане получили возможность получить качественные услуги.

"Там мы просто построили мосты, открывали КПВВ - контрольно-пропускные пункты, этого не было. То же самое сделали на территории, прилегающей к оккупированного россиянами полуострова Крым. Там тоже открыли современные КПВВ, люди приезжают, они могут там получить все административные, финансовые услуги, отдохнуть, принять душ", - добавил президент.

Среди важных реформ Зеленский выделил также фактически завершенную реформу Генеральной прокуратуры и запуск Высшего антикоррупционного суда.

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В следующем году президент анонсировал старт реформы Службы безопасности Украины и глобальной судебной реформы. По его словам, уже подготовлен ряд законов, определены этапы внедрения этих реформ.

Говоря о монобольшинстве, президент отметил, что крупные финансовые группы пытаются влиять на всех депутатов всех партий, чтобы тормозить реформы президентской команды. Однако большинство Слуги народа сохраняется, и это доказывают проголосованные законы.

"Действительно, никому не выгодно большинство партии "Слуга народа". Но ответ прост: законы голосуются, и результат - на табло. Сегодня мы можем смотреть на результат: законы голосуются. Действительно, это намного сложнее, чем было изначально. Но вы должны понимать, что слишком много интересантов, чтобы тормозить реформы, которые хочет делать президент с партией", - сказал глава государства.

Стратегическими партнерами Украины Зеленский назвал ЕС, НАТО и США. Они поддерживают Украину и в санкционной политике против российской агрессии на Донбассе.

"Что касается меня лично, то моя позиция понятна и прямая: мы, конечно же, хотим быть независимой, сильной страной. Конечно же, мы хотим видеть себя в границах Европейского сообщества, внутри ЕС. Конечно же, мы благодарны США, которые нас поддерживают, это наш стратегический партнер. Мы стали партнером с расширенными возможностями НАТО. Это действия, не слова. И большие действия, поэтому они ведут к результату", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский также отметил важность шагов, которые Украина сделала в рамках договоренностей в Нормандском формате. Так, благодаря установленному в июле режиму тишины, в десятки раз уменьшилось количество погибших и раненых.

Президент подчеркнул, что Украина не будет менять внешнеполитический курс на требование Москвы. Однако не исключено, что Киев может пойти на компромиссы ради решения ситуации на Донбассе.

"Мы хотим, чтобы на местах у людей было больше полномочий, больше выбора, чтобы они распоряжались деньгами, а не получали от центральной власти задачи, которые постоянно спускаются. Мы это и так делаем. Если захотим в этом направлении Донбасса больше преференций, вот такие компромиссы могут быть - это нормальные компромиссы, без компромиссов война не закончится, я это понимаю", - пояснил глава государства.

В дальнейшем процессе реинтеграции Донбасса и переговорах для достижения мира президент надеется на поддержку США и нового президента Джо Байдена. Без США, считает Зеленский, не обойтись и в вопросе Крыма. Потому что сейчас его деокупация не находится на повестке дня Нормандского формата и Минских соглашений.

"Сейчас мы создаем "Крымскую платформу" и, конечно, хотели бы в ней видеть те страны, которые будут ключевыми игроками, ключевыми гарантами возврата и деоккупации Крыма. Возвращение Крыма и нашей территориальной целостности. И США могли бы быть лидером в этом направлении", - заявил он.

  • Напомним, президент Владимир Зеленский стал для более 40% жителей страны разочарованием 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники Центра Разумкова
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