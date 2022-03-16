Зеленский подписал закон о запрете на пропаганду действий России

Напомним, ранее США запустили санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора РФ в связи с военной агрессией Москвы против Украины. Под ограничения попали руководитель Росгвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Действие данного указа касается также политических партий и общественных организаций.

Что теперь запрещено:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий России, пишет сайт Верховной Рады.

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