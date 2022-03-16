Зеленский подписал закон о запрете на пропаганду действий России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукциии.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий России, пишет сайт Верховной Рады.
Что теперь запрещено:
- Оправдывать агрессию РФ и представлять ее как "гражданскую войну";
- Прославлять военных РФ, наемников и членов других самопровозглашенных пророссийских групп, в частности их нельзя называть "ополченцами" и "вежливыми людьми";
- За оправдание, отрицание и прославление агрессии РФ будет уголовная ответственность.
- Также нельзя использовать оправдания, признавать правомерными, опровергать вооруженную агрессию РФ против Украины в 2014 году.
- Нельзя употреблять термины "внутренний конфликт", "гражданская война", "гражданский конфликт".
Действие данного указа касается также политических партий и общественных организаций.
Напомним, ранее США запустили санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора РФ в связи с военной агрессией Москвы против Украины. Под ограничения попали руководитель Росгвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Автор: Катя Трохименко