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Зеленский рассказал, почему Байден лучше, чем Трамп

20 декабря 2020, 09:32
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По мнению Зеленского, Байден знает Украину лучше, чем его предшественник.

Зеленский
Зеленский рассказал, почему Байден лучше, чем Трамп / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что избранный лидер США Джо Байден лучше знает Украину, чем действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

"Новый президент Джо Байден, мне кажется, знает Украину лучше, чем его предшественник, потому что еще до своего президентства он, так сказать, имел глубокие отношения с Украиной и хорошо понимает россиян, хорошо понимает разницу между Украиной и Россией и, мне кажется, хорошо понимает ментальность украинцев. Это очень поможет усилить эти отношения и добавить в процессе урегулирования войны на Донбассе и деоккупации наших территорий. Мне кажется, США могут сильно добавить, очень сильно", - рассказал Зеленский в интервью для The New York Times, его текст размещен на сайте президента.

При этом Зеленский отметил, что Америка на деле показывает поддержку Украине.

"Америка показывает на деле свою поддержку, мы благодарны за санкционного политику - она ​​серьезная. И о крымских санкциях, и о "Северном потоке" - это для нас было стратегически (важно. - Ред.), и это было очень сложно. Что касается "Северного потока", то США здесь точно сыграли главную скрипку. Поэтому я должен поблагодарить за это Соединенные Штаты периода Дональда Трампа и его администрации. Я благодарен за то, что мы стали партнерами НАТО с расширенными возможностями, за все санкционные действия против России, а также за обучение с НАТО. Наши отношения не прекращаются", - объяснил президент Украины.

Также Зеленский подчеркнул, что ему очень понравились месседжи нового президента США Джо Байдена, который заявил о том, что у его команды есть концепт глобального стратегического видения безопасности в Европе, так как это важно для Украины.

Заявления Зеленского в интервью The New York Times – о чем еще говорил президент:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ​Украина готова изменить Конституцию в направлении децентрализации согласно с Минским соглашениям, но не на условиях России.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Джо Байден​ мог бы усилить переговоры в Нормандском формате.​ По его мнению, США могли бы сильно повлиять на прогресс с переговорами. Более того, президент надеется на поддержку Штатов в процессе реинтеграции Донбасса.​

Владимир Зеленский Дональд Трамп Джо Байден новости Украины
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