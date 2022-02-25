Зеленский провел срочный разговор с Байденом

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом.

"Ужесточение санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию обсудил только с Джо Байденом. Благодарен США за мощную поддержку Украины!", - написал украинский президент в Твиттер.

Ранее президент США Джо Байден в очередной раз обратился к миру в связи с ситуацией в Украине. По его словам, президент РФ Владимир Путин готовит почву, чтобы продвинуться дальше

В то же время, Байден уверяет, что США готовы идти дальше по санкциям и показать Путину, что у него нет права объявлять новые страны.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

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