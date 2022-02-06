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Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности, Путин ехать отказался

6 февраля 2022, 14:32
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Мюнхенская конференция по безопасности 2022 года пройдет 18-20 февраля. Участие в переговорах примут примерно 35 глав государств и правительств.

Германия
На Мюнхенской конференции обсудят вопросы безопасности / pixabay

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили стать участником Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Президент России Владимир Путин также получил данное предложение, но приезжать отказался.

Как сообщает DW, конференция запланирована на 18-20 февраля в отеле Bayerischer Hof. Она пройдет в формате реального общения. Участие в переговорах примут: федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и вице-президент США Камала Харрис. Кроме них, будут присутствовать еще примерно 35 глав государств и правительств. В частности, глава МИД Анналена Бербок и министр обороны Кристина Ламбрехт, госсекретарь США Энтони Блинкен и 30 членов Конгресса.

"Кроме того, на самом важном глобальном форуме в сфере безопасности ожидаются президент Украины Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Китай будет представлять министр иностранных дел Ван И (возможно, в виртуальном режиме). Приезд президента Франции Эммануэля Макрона еще обсуждается", - пишет DW.

Канцлер Германии будет представлять принципы внешней политики нового правительства ФРГ.

Путин в Мюнхен не приедет, но все еще предполагается, что он выступит в режиме видеоконференции.

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