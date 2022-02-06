Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности, Путин ехать отказался

Мюнхенская конференция по безопасности 2022 года пройдет 18-20 февраля. Участие в переговорах примут примерно 35 глав государств и правительств.
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили стать участником Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Президент России Владимир Путин также получил данное предложение, но приезжать отказался.
Как сообщает DW, конференция запланирована на 18-20 февраля в отеле Bayerischer Hof. Она пройдет в формате реального общения. Участие в переговорах примут: федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и вице-президент США Камала Харрис. Кроме них, будут присутствовать еще примерно 35 глав государств и правительств. В частности, глава МИД Анналена Бербок и министр обороны Кристина Ламбрехт, госсекретарь США Энтони Блинкен и 30 членов Конгресса.
"Кроме того, на самом важном глобальном форуме в сфере безопасности ожидаются президент Украины Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Китай будет представлять министр иностранных дел Ван И (возможно, в виртуальном режиме). Приезд президента Франции Эммануэля Макрона еще обсуждается", - пишет DW.
Канцлер Германии будет представлять принципы внешней политики нового правительства ФРГ.
Путин в Мюнхен не приедет, но все еще предполагается, что он выступит в режиме видеоконференции.
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