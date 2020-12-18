Жесткая борьба за власть в Харькове: эксперт спрогнозировал ситуацию после смерти Кернеса

Геннадий Кернес умер 17 декабря от последствий COVID-19 / УНИАН

После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса в городе должны быть проведены новые выборы городского головы, которые утвердит Верховная Рада. Фаворита на пост градоначальника нет, поэтому первую столицу ждет острая и конкурентная борьба за власть.

Политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала Украина 24 заявил, что в данной ситуации, согласно действующему законодательству, нужно провести новые выборы мэра. Решение по этому вопросу должен принять украинский парламент.

"Почему я так говорю? Потому что у нас была ситуация в Луцке, когда ушел из жизни мэр города Николай Романюк, но выборы не назначали несколько лет", - сказал эксперт.

Политический эксперт акцентировал внимание на том, что события могут развиваться по разным сценариям. У Кернеса не было конкурентов в Харькове, поэтому ожидается серьезная борьба за пост градоначальника, которому придется работать с горсоветом, где большинство за политической силой Геннадия Кернеса.Читайте такжеКернес умер: полное досье на хозяина Харькова — от скандалов до покушения

"Явного фаворита нет, борьба будет очень конкурентной, острой. Но кого бы ни выбрали мэром Харькова, он будет работать с тем городским советом, где доминируют представители партии Кернеса, они будут и в дальнейшем влиять на ситуацию в городе", - подчеркнул Владимир Фесенко.

Геннадий Кернес