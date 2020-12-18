Жесткая борьба за власть в Харькове: эксперт спрогнозировал ситуацию после смерти Кернеса

Кернес был фигурой №1 в Харькове – у него не было конкурентов, отметил Владимир Фесенко.
После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса в городе должны быть проведены новые выборы городского головы, которые утвердит Верховная Рада. Фаворита на пост градоначальника нет, поэтому первую столицу ждет острая и конкурентная борьба за власть.
Политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала Украина 24 заявил, что в данной ситуации, согласно действующему законодательству, нужно провести новые выборы мэра. Решение по этому вопросу должен принять украинский парламент.
"Почему я так говорю? Потому что у нас была ситуация в Луцке, когда ушел из жизни мэр города Николай Романюк, но выборы не назначали несколько лет", - сказал эксперт.
Политический эксперт акцентировал внимание на том, что события могут развиваться по разным сценариям. У Кернеса не было конкурентов в Харькове, поэтому ожидается серьезная борьба за пост градоначальника, которому придется работать с горсоветом, где большинство за политической силой Геннадия Кернеса.Читайте такжеКернес умер: полное досье на хозяина Харькова — от скандалов до покушения
"Явного фаворита нет, борьба будет очень конкурентной, острой. Но кого бы ни выбрали мэром Харькова, он будет работать с тем городским советом, где доминируют представители партии Кернеса, они будут и в дальнейшем влиять на ситуацию в городе", - подчеркнул Владимир Фесенко.
Геннадий Кернес
- Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите. О смерти политика сообщил его друг Павел Фукс. В последнее время харьковский градоначальник проходил лечение от последствий коронавируса, серьезно повлиявших на его здоровье.
- Фукс рассказал, что состояние здоровья Кернеса улучшалось, но ситуация изменилась после того, как у мэра отказали почки. По словам бизнесмена, до этого момента они с Кернесом регулярно общались по телефону.
- Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов заявил, что похороны Геннадия Кернеса состоятся либо в понедельник, 21 декабря, или во вторник, 22 декабря.
- В связи со смертью Кернеса исполнять обязанности мэра города будет секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.
- По мнению политолога Андрея Золотарева, в Харькове не будет дестабилизации политической ситуации. Городом будет управлять Игорь Терехов, который может оказаться в орбите влияния министра внутренних дел Арсена Авакова.