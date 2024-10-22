Журналисты нашли, как друзья председателя фракции Порошенко в Киевсовете завладели коммунальными объектами в столице

https://glavred.info/politics/zhurnalisty-nashli-kak-druzya-predsedatelya-frakcii-poroshenko-v-kievsovete-zavladeli-kommunalnymi-obektami-v-stolice-10607501.html Ссылка скопирована

Журналисты обнаружили, что лица, приближенные к руководителю фракции "Европейская солидарность" в Киевском городском совете Владимиру Прокопиву, стали владельцами ряда объектов, которые были выведены из коммунальной собственности и выкуплены по заниженным ценам.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

"В окружении Владимира Прокопива – одни альтруисты и финансовые ангелы-хранители. Но ведь дружба должна быть взаимной, правда? Не стоит удивляться, что оба они внезапно стали владельцами коммунальных объектов Киева", - говорит издание про друзей главы фракции Порошенко.

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Эти друзья – Александр Поштарюк и Андрей Стеценко – земляки Прокопива из Ивано-Франковска. Они прямо или косвенно владеют: 300 кв. метров офисных помещений в центре Киева, земельный участком на Соломенке, заброшенными зданиями на территории "Экспоцентра Украины", на Трухановом острове и возле озера на Теремках.

"Приватизируют или арендуют другие люди, а потом, когда за этими объектами уже никто не следит, тогда на горизонте появляется друг Прокопива", - отмечают расследователи.

В свою очередь Поштарюк продал Прокопиву дом площадью 600 кв метров вместе с землей в элитном коттеджном городке "Коник" за 10 млн грн. Хотя его рыночная стоимость существенно выше.

"Имеем друга, настолько душевного, что постоянно подгоняет Прокопиву и его семье активы то по дешевке, то за безценок, то с отсрочкой… при этом источники финансирования всех этих покупок, инвестиций, строек от имени самого друга непонятны", - отмечает издание.

Ранее у семьи Прокопива нашли элитную недвижимость в Киеве, которая была куплена по ценам ниже рыночных и за средства непонятного происхождения. Эти покупки начали появляться после того, как Прокопив 1,5 года возглавлял земельную комиссию, которая имеет наиболее коррумпированную репутацию, а затем долгое время был секретарем Киевсовета.

По данным СМИ, это уже не первый скандал с депутатами "Евросолидарности". В частности, недавно ГБР задержала депутата Хмельницкого горсовета Светлану Баранскую, у которой нашли незадекларированные 1,5 млн долларов и недвижимость.

А лидер фракции Порошенко в Днепровском горсовете Камиль Примаков и его жена развлекались на Мальдивах в украшениях стоимостью более 10 млн. грн.

Напомним, фракция "Европейской солидарности" – самая богатая в парламенте. Депутаты Порошенко обогатились во время войны больше, чем все остальные депутаты Верховной Рады вместе взятые.

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