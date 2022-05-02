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"Зло набирает обороты, место России – в изоляторе": Украина готовит обращение к США по статусу РФ

2 мая 2022, 18:12

Зверства россиян в Ирпене, Буче, Мариуполе и другие преступления доказывают, что РФ нужно признать государством-спонсором терроризма, сказал Руслан Стефанчук.

Верховная Рада Стефанчук
Верховная Рада призывает Конгресс США принять решение о признании России государством-спонсором терроризма / УНИАН

Парламентарии Украины зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления №7341, которым предусматривается обращении парламента к Палате представителей и Сенату Конгрессе Соединенных Штатов Америки о признании России государством-спонсором терроризма. Доказательством преступлений РФ являются зверства россиян в Ирпене, Буче, Мариуполе и их другие злодеяния. Решение американского парламента поспособствует усилению международных санкций против Москвы и консолидации мира вокруг украинского государства. Об этом заявил руководитель Рады Руслан Стефанчук.

"В шаге от признания россии государством-спонсором терроризма! Только что зарегистрировали проект постановления №7341, которым предлагается одобрить Обращение ВРУ к Палате представителей и Сенату Конгресса США относительно признания россии государством-спонсором терроризма", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Читайте такжеРада признала зверства российской армии в Украине геноцидомСпикер акцентировал внимание на том, что доказательств соответствия России этому статусу достаточно много. Речь идет о зверствах россиян в Ирпене, Буче, Гостомеле, Мариупое и других городах, применении химического оружия, захват мирных граждан в заложники, ядерном терроре, поддержке террористических группировок "ДНР" и "ЛНР", отравлении семьи Скрипалей в Великобритании и сбитии гражданского Малазийского самолета.

"С годами зло только набирает обороты. История — тому доказательство. Поэтому нельзя медлить — нужно действовать. Место россии — в изоляторе: мы должны отделить террористов от цивилизованного мира всеми возможными методами", - добавил Стефанчук.

Также глава ВР отметил, что признание РФ государством-спонсором терроризма позволит усилить мировые санкции против России и объединить мир вокруг Украины.

Стефанчук подчеркнул, что Верховная Рада призывает Конгресс Штатов ввести санкции в отношении правительственных и деловых кругов, а также политических партий РФ, которые поддерживают войну против Украины. Он выразил надежду на поддержку со стороны Вашингтона.

Статус государства-спонсора терроризма для России

Журналисты американского издания The Washington Post в середине апреля писали, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Белого дома Джо Байденом призвал американского лидера поспособствовать тому, чтобы США признали Россию государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден выразил готовность рассмотреть ряд предложений, которые могут усилить давление на Кремль. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других стран, которые ведут бизнес с Москвой и заморозке российских активов в США.

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