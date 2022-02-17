"Звонят и спрашивают разрешения": Зеленский разнес идею прямого диалога с "ЛДНР"

Боевики "ЛДНР" на Донбассе ничего не решают и не являются субъектами переговоров - Зеленский / УНИАН

Официальный Киев не пойдет на прямые переговоры с представителями российских организаций "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе, поскольку они ничего не решают в политических вопросах. В минском процессе они постоянно кому-то перезванивают, и, похоже, спрашивают разрешения. Президент Украины не должен вести диалога с боевиками. Об этом заявил украинский гарант Владимир Зеленский.

В интервью РБК-Украина он сказал о том, что Киев не будет вести прямого диалога с "ЛДНР", так как они ничего в политических вопросах не решают.

Читайте такжеЗеленский объявил о готовности Путина признать "ЛДНР": РФ рискует выйти из "Минска""Нет, не пойдем (на прямые переговоры, - ред.). Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу.... Вот это они решают", - отметил Зеленский.

Гарант рассказал, что в ходе заседаний подгрупп в минском процессе представители боевиков постоянно кому-то перезванивают и с кем-то советуются. Их заявления могут меняться. При этом организации не являются субъектами переговорного процесса, а президент Украины не должен вести диалог с боевиками.

"Не решают (политические вопросы, - ред.), мы же знаем, как проходит заседание "минских" подгрупп – с кем они советуются, кому они перезванивают. Все же это видят. Они могут сказать "да", а потом "нет". Наверное, они спрашивают разрешения. Но они фактически и юридически не субъект. Я президент Украины, почему я должен садиться с боевиками за стол переговоров?" – подчеркнул Владимир Зеленский.

Реклама

Позиция Украины по прямым переговорам с "ЛДНР"

Один из руководителей делегации Киева в ТКГ по Донбассу Андрей Костин заявлял, что у Украины в рамках Минских соглашений нет обязательств по ведению прямых переговоров с представителями "ДНР" и "ЛНР". Любые попытки России организовать такой диалог для украинской стороны категорически неприемлемы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, который представляет Киев в переговорах в нормандском формате, говорил, что Украина не будет вести прямой дискуссии с "ЛДНР". Подобный сценарий не отвечает интересам украинского государства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что прямые переговоры с "ЛДНР" – это одна из красных линий Киева, которые Украина пересекать не намерена.

В Кремле, в свою очередь, призывают Киев к диалогу с "ЛДНР". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сказал, что Россия не будет говорить с Украиной по Донбассу и предлагает украинским властям коммуникацию с "ЛДНР".

Главред рекомендует: