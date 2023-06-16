Что нужно положить в карман 18 июня, чтобы привлечь деньги: приметы и запреты

Что нельзя делать 18 июня. Все приметы и строгие запреты дня.
18 июня церковь почитает память священномученика Дорофея. С этой даты наступают самые короткие ночи в году – воробьиные.
Существует поверье, что на Дорофея расцветает сон-трава, о которой существует интересная легенда. С давних пор люди использовали это растение в качестве оберега. Носили при себе, приносили в дом, а при постройке жилища клали под угол. Так можно было привлечь деньги и счастье.
По мнению наших предков, сон-трава обладает пророческой силой и предсказывает человеку будущее.
Что нельзя делать 18 июня
- Нельзя 18 июня брать в руки острые предметы. Верили, что можно привлечь несчастья.
- Нельзя 18 июня разговаривать с незнакомцами. Верили, что людской облик может принять нечисть.
- Нельзя 18 июня выяснять отношения. Верили, что они могут стать только хуже.
Приметы на 18 июня
- Если день теплый и ясный, то зерно будет крупное.
- Если утром трава сильнее обычного пахнет, то быть дождю.
- Если в облачный день перед закатом ярко засияло солнце, то близится ненастье.
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