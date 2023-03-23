Что нужно поставить на стол 25 марта, чтобы весь год деньги в доме были: приметы и что нельзя делать

25 марта церковь почитает память святого Феофана. Считалось, что к Феофанову дню наступает настоящая весна и полностью тает снег.
По народным приметам наши предки судили о предстоящем лете. Женщины 25 марта выходили на улицу и приманивали хорошую погоду, разбрасывая зерно по двору.
В Феофанов день выметали сор из избы, вход кропили святой водой, а в каждый угол клали по монетке для достатка. На стол ставили круглый пирог, чтобы не было острых углов в отношениях с близкими.
Что нельзя делать 25 марта
Нельзя 25 марта сквернословить, ругаться с близкими и думать о плохом.
Нельзя 25 марта долго спать. Можно неудачи привлечь.
Нельзя 25 марта обижать животных.
Приметы на 25 марта
Если на улице стоит теплая и солнечная погода, то лето будет ненастным.
Если на деревьях иней, то в июне будет холодно и дождливо.
Если ночью по земле стелется туман, то скоро пойдет снег.
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