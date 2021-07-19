Что нужно сделать перед выходом из дома: 10 примет на удачу

Приметы на удачу / pixabay

Утро - самая важная часть дня, ведь от того, как оно начнется, зависит, насколько продуктивным и удачным будет весь день. Узнайте, что нужно сделать перед выходом из дома, чтобы вам сопутствовала удача и везение.

Отправляясь в дальнее путешествие или на важную встречу, перед уходом никогда не мойте полы и не подметайте пол, иначе в пути могут случиться неожиданности, которые помешают вашим планам.

Собираясь на важную встречу или деловые переговоры, никогда не возвращайтесь домой за забытой вещью.

Если же вы забыли дома что-то очень важное, то вернувшись домой, обязательно посмотрите в зеркало и покажите своему отражению язык.

Чтобы привлечь удачу и успех, перед выходом из дома погладьте угол стола.

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Если выходя из дома вы столкнулись с пожилой женщиной, лучше ненадолго вернуться домой и нейтрализовать негатив, иначе неприятностей не избежать.

Повстречав на своем пути молодую женщину, обязательно поздоровайтесь с ней и улыбнитесь, это непременно принесет вам удачу.

Собираясь в дальнюю дорогу на вопрос "Ты куда?" отвечайте: "На кудыкину гору". Эта фраза защитит от неприятностей, поможет призвать удачу.

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Выходя из дома, не спешите, чтобы невзначай не споткнуться, так как споткнуться об порог - к неприятностям.

При выходе из дома, постучите о дверной косяк, и вам обязательно повезет.

Если ждет важная дорога, положите в кошелек монетку из домашней копилки, она послужит талисманом и будет привлекать везение и фарт.

Чтобы повезло в важный день, перед выходом поднимите все табуретки ножками вверх, это поможет привлечь удачу.

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