Крайний срок: когда убирать елку велят православие, фей-шуй и приметы

Когда убирать новогоднюю елку после Нового года - по всем правилам / Pixabay

Когда выносить елку после Нового года каждый решает сам. Некоторые при этом руководствуются церковными канонами, другие – ставят, украшают, а потом и выносят елку по фен-шую, третьи – смотрят на народные приметы, а кто-то – исключительно на свой рабочий график и пожелания.

Стоит отметить, что все даты разнятся. Так что Главред собрал в одном материале все даты, когда и какого числа выносить елку в не високосный 2021 год.

Когда убирать елку – народные приметы

Приметы советуют убрать елку как можно раньше. По поверью, новогодняя елка вбирает в себя негатив года, что ушел – так что избавиться от такого дерева стоит как можно раньше. Поэтому есть люди, которые убирают елку уже на утро 1 января – то есть сразу после Нового года.

По приметам, следующие признаки свидетельствуют о необходимости выкинуть новогоднюю елку как можно скорее:

если с елки стали сами по себе падать новогодние игрушки – якобы это домовой намекает на необходимость избавиться от елки;

ветки или их кончики стали буро-коричневого оттенка – в дереве накопилось слишком много негативной энергии;

ствол дерева расслоился – чисто практичная примета: значит, дерево стало неустойчивым, а это опасно для окружающих (оно может в любой момент рухнуть).

Когда убирать елку по церковному канону

Читайте такжеКакого числа Крещение Господне 2021: когда лезть в прорубь и идти за водоюКогда убирать елку, православие диктует четко: сразу после 14 января (после Старого Нового года и свята Василя) и до Крещения (праздник Крещение Господне отмечается всегда 19 января).

Крещение принято встречать в чистом доме, убрав все рождественские атрибуты.

При этом просвещенные священники напоминают, что новогодняя елка – светский праздничный атрибут. Религиозным украшением на Рождество и Крещение является вертеп. Поэтому некоторые священники вообще не рекомендуют верующим людям наряжать елку на Новый год.

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Когда убирать елку по фен-шую

Самый поздний дедлайн для выноса елки дает фен-шуй. Дело в том, что по фен-шую, с новогодней елкой положено встречать еще и китайский Новый год, а он в 2021 году отмечается аж 12 февраля.

Ясное дело, что живая елка никак не достоит, не осыпавшись, с декабря по середину февраля. Поэтому убрать живую елку все же стоит спустя неделю (максимум – две) после европейского Нового года, а на встречу Года Белого Металлического Быка – просто поставить на праздничный стол небольшую икебану из еловых веток.

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Когда убирать елку – советы медиков

Если в доме есть маленькие детки или сами взрослые подвержены аллергическим реакциям, то убрать новогоднее дерево следует не позднее, чем через неделю после праздника. Чем дольше стоит елка – тем больше на ней собирается пыли и опасных аллергенов.

Как правильно убрать елку

Считается, что елку нельзя выкидывать в мусорный контейнер – а воткнуть рядом в землю, а если есть такая возможность – то сжечь или сдать в пункт утилизации (там их пускают на корм в зоопарках или на отопление).