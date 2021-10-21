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Названы опасные места в доме, где скапливается весь негатив

21 октября 2021, 23:17

В наших домах полно источников отрицательной энергетики, вокруг которых скапливается негатив.

дом
Плохая энергетика в доме / pixabay

В нашем доме негатив скапливается постоянно. Как говорят специалисты, плохая аура в доме может привлечь большие проблемы.

Негатив может приходить извне, а может исходить от некоторых предметов или опасных зон в доме.

Любые углы в доме - это места скопления негатива. Если у вас стоит шкаф и его заостренные грани, которые и образуют угол, направлены в область коридора, - ждите неприятностей в материальной сфере.

Неровный потолок в доме сулит большие проблемы. Потолок должен быть хотя бы без трещин, скосов, выступов.

Люстра в доме может принести вам проблемы со здоровьем и сном. Если огромная люстра висит у вас прямо над головой, когда вы сидите на диване или спите, то ваша энергетика разрушается в момент отдыха и приводит к плохому самочувствию.

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Эксперты говорят, что самым лучшим способом нейтрализовать отрицательную энергию в доме, это чаще убирать в тех местах, где она скапливается.

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