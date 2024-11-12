Новый год проведете в бедности: что нельзя делать 13 ноября - приметы

Что можно делать 13 ноября. Строгие приметы и запреты, которые принесут счастье и благополучие.

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Что нельзя делать 13 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день синица подлетает к окну

Кому нужно молиться в этот день

Что нельзя дарить 12 ноября

13 ноября церковь почитает память святителя Иоанна Златоустого. Как сообщает Главред, он родился в семье христиан. Его отец Феофил был высокопоставленным чиновником, а мать - благочестивой женщиной. Отец умер, когда святитель был еще маленьким. Мать вырастила сына в христианском духе. Он получил образование, имел знания в риторике, философии и классической литературе. Иоанн стал лучшим оратором своего времени, начал служить в Антиохийской церкви.

Иоанн решил стать монахом. Он поселился в пустыне, молился и вел аскетический образ жизни. Позже он стал архиепископом Константинопольским (Царьградским). Иоанн активно реформировал церковную жизнь, он боролся за нравственную чистоту духовенства, помогал бедным и отстаивал права женщин и детей.

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Одной из наиболее значимых проповедей Иоана стала "Проповедь о покаянии". Он также написал многочисленные комментарии к Священному Писанию - к посланиям святого Павла, а также к Евангелиям. Из-за решимости Иоанна императорский двор был недоволен, в результате чего Златоуст был изгнан из Царьграда.

Что можно делать 13 ноября

В этот день нужно тяжело работать физически. Считается, что такая работа принесет в семью счастье и благополучие.

В этот день нужно пойти в храм и помолиться Иоанну Златоусту. У него просят о защите от болезней и нищеты.

В этот день можно начинать любые путешествия. Все они будут удачными.

Что нельзя делать 13 ноября

1. Нельзя 13 ноября жадничать, иначе Новый год проведете в бедности.

2. Нельзя 13 ноября злословить. Считается, что в таком случае Господь перестанет вас слушать.

3. Нельзя 13 ноября давать деньги в долг. Предки верили, что так вы отдадите свое финансовое благополучие и надолго останетесь без денег.

Приметы 13 ноября

Если в этот день на деревьях много инея, то год будет неурожайным.

Если в этот день сильно снежит, то ночью будет сильный мороз.

Если в этот день из леса выбегают зайцы, то будет стужа.

Если в этот день сильный ветер и он затих только вечером, то придет потепление.

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