Новый год проведете в бедности: что нельзя делать 13 ноября - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день синица подлетает к окну
- Кому нужно молиться в этот день
- Что нельзя дарить 12 ноября
13 ноября церковь почитает память святителя Иоанна Златоустого. Как сообщает Главред, он родился в семье христиан. Его отец Феофил был высокопоставленным чиновником, а мать - благочестивой женщиной. Отец умер, когда святитель был еще маленьким. Мать вырастила сына в христианском духе. Он получил образование, имел знания в риторике, философии и классической литературе. Иоанн стал лучшим оратором своего времени, начал служить в Антиохийской церкви.
Иоанн решил стать монахом. Он поселился в пустыне, молился и вел аскетический образ жизни. Позже он стал архиепископом Константинопольским (Царьградским). Иоанн активно реформировал церковную жизнь, он боролся за нравственную чистоту духовенства, помогал бедным и отстаивал права женщин и детей.
Одной из наиболее значимых проповедей Иоана стала "Проповедь о покаянии". Он также написал многочисленные комментарии к Священному Писанию - к посланиям святого Павла, а также к Евангелиям. Из-за решимости Иоанна императорский двор был недоволен, в результате чего Златоуст был изгнан из Царьграда.
Что можно делать 13 ноября
- В этот день нужно тяжело работать физически. Считается, что такая работа принесет в семью счастье и благополучие.
- В этот день нужно пойти в храм и помолиться Иоанну Златоусту. У него просят о защите от болезней и нищеты.
- В этот день можно начинать любые путешествия. Все они будут удачными.
Что нельзя делать 13 ноября
1. Нельзя 13 ноября жадничать, иначе Новый год проведете в бедности.
2. Нельзя 13 ноября злословить. Считается, что в таком случае Господь перестанет вас слушать.
3. Нельзя 13 ноября давать деньги в долг. Предки верили, что так вы отдадите свое финансовое благополучие и надолго останетесь без денег.
Приметы 13 ноября
- Если в этот день на деревьях много инея, то год будет неурожайным.
- Если в этот день сильно снежит, то ночью будет сильный мороз.
- Если в этот день из леса выбегают зайцы, то будет стужа.
- Если в этот день сильный ветер и он затих только вечером, то придет потепление.
Вас также заинтересует:
- Почему в церкви нельзя говорить сколько часов: 7 запретов, которые уберегут от порчи
- Популярное выражение "присесть на дорожку": как оно возникло и что означает
- Девушка обмазала волосы мороженым и показала результат: эффект удивил всех
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред