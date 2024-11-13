Строгие приметы и запреты: что нельзя делать в канун Рождественского поста

Что можно делать 14 ноября. Приметы, которые уберегут от потери благополучия.

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Что нельзя делать 14 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день еще не опали листья

Почему в этот день нужно устраивать застолья

Что нельзя делать дома 14 ноября

14 ноября церковь отмечает Заговенье, когда начинается Рождественский пост. Также в этот день почитают память апостола Филиппа. Как сообщает Главред, он родился в Вифсаиде.

Он был одним из первых, кого Иисус призвал следовать за ним. Филипп стал учеником Иоанна Крестителя. Он стал свидетелем того, как Иисус чудесным способом накормил толпу хлебом, Также он был за столом Тайного ужина. Филипп активно распространял учение Христа после его Воскресения и Воздвижения.

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Он проповедовал в городах Средиземноморья, был евангелистом в Скопии и Халкидоне. Филипп мог изгонять демонов и исцелять больных. В итоге он пострадал за веру и был распят.

Что можно делать 14 ноября

В этот день нужно помолиться. У святого просили об избавлении от недугов.

В этот день нужно отдыхать, можно устраивать застолья. Делали это, чтобы набраться сил перед грядущим постом.

В этот день можно погадать на суженого. Также этот день считается благоприятным для сватовства и женитьбы.

Что нельзя делать 14 ноября

1. Нельзя 14 ноября делать уборку в доме. Считается, что вместе с мусором и грязью из дома уйдет благополучие.

2. Нельзя 14 ноября ходить в лес. Предки верили, что животные становится очень агрессивными и могут напасть на человека.

3. Нельзя 14 ноября отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

Приметы 14 ноября

Если в этот день тепло, то зима также будет теплой.

Если в этот день листья еще не опали с деревьев, то зима будет долгой и суровой.

Если в этот день дождь, то хорошо уродит пшеница.

Если в этот день снег, то в мае будет тепло.

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