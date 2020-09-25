Можно ли дарить ножи - почему и что сказать, когда даришь нож / 1zoom.ru

Нередко кажется, что нож в подарок – это отличный выбор. К примеру, набор хорошо заточенных кухонных ножей в подарок маме или стильный мужественный клинок – на день рождения мужчине. И, казалось бы, куда ж без ножа – если собрался на праздник к другу-мусульманину.

Однако приметы на вопрос: можно ли дарить нож – отвечают весьма осторожно.

Почему нельзя дарить нож и как обойти примету

Примета утверждает, что дарить нож – к ссоре. Причин для подобных суеверий несколько:

нож – как ни крути, оружие, что способно убить;

наши языческие предки ножи использовали не только на войне, но и для ритуалов, в том числе темных – поэтому в эзотерике нож часто ассоциируется с жертвоприношениями и черной магией (отсюда, к слову, и народные запреты пользоваться ножами в праздники Иоанна Предтечи и другие большие церковные праздники);

в старину ножи изготавливались на заказ – поэтому считается, что "чужой" нож, купленный другим человеком, несет в себе чужую энергетику, что вредно для энергетического здоровья.

К слову, уточним, можно ли дарить ножи по исламу. Для бытовых целей или на память – то религия этого не запрещает. А вот если как орудие для убийства – тогда в глазах Аллаха даритель становится соучастником преступления.

Чтобы избежать неприятностей – достаточно, по поверью, выполнить два условия.

⇒ Условие первое. "Выкупить" подарок у дарителя хотя бы за одну копейку. Примечательно, что в славянские страны традиция "выкупать" нож пришла из Британии: там за ножи дарителям давали полпенни.

⇒ Условие второе. Нож рекомендуют дарить в чехле (в том числе и из санитарных соображений) – и расчехлять нож после покупки имеет право лишь тот, кому этот нож предназначен в подарок.

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Как оригинально подарить нож

Есть прекрасный оригинальный тост, когда даришь нож. Такой тост, что произносится от души за праздничным столом – вполне может сыграть роль заговора, что "настроит" подарок на правильный, добрый лад:

Мой подарок — это нож.

На другие не похож,

Ты им аккуратно режь,

Все ненужное отрежь.

Я тебе его дарю,

Чтоб ты понял, я люблю

Радовать тебя всегда,

Очень я ценю тебя!

Как избавиться от подаренного ножа

Если после такого подарка в семье начались неприятности – даже несуеверные люди, пожалуй, решат от подарка-ножа избавиться. От греха подальше, как говорится.

В этих случаях эзотерики чаще всего рекомендуют пожертвовать нож церковной общине: пусть нож пойдет на доброе дело – для приготовления пищи священнослужителям и нуждающимся людям.

А вот просто выкидывать или передаривать – не советуют: это, мол, не поможет и не исправит ситуацию. А если передарить со злым умыслом ("Пусть, мол, другие теперь помучаются…") – то это даже усугубит напасти.

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