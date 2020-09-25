Дарить нож – хорошая примета или плохая, в каких случаях и кому нельзя дарить ножи и что сказать, когда даришь нож – выяснил Главред.
Нередко кажется, что нож в подарок – это отличный выбор. К примеру, набор хорошо заточенных кухонных ножей в подарок маме или стильный мужественный клинок – на день рождения мужчине. И, казалось бы, куда ж без ножа – если собрался на праздник к другу-мусульманину.
Однако приметы на вопрос: можно ли дарить нож – отвечают весьма осторожно.
Почему нельзя дарить нож и как обойти примету
Примета утверждает, что дарить нож – к ссоре. Причин для подобных суеверий несколько:
- нож – как ни крути, оружие, что способно убить;
- наши языческие предки ножи использовали не только на войне, но и для ритуалов, в том числе темных – поэтому в эзотерике нож часто ассоциируется с жертвоприношениями и черной магией (отсюда, к слову, и народные запреты пользоваться ножами в праздники Иоанна Предтечи и другие большие церковные праздники);
- в старину ножи изготавливались на заказ – поэтому считается, что "чужой" нож, купленный другим человеком, несет в себе чужую энергетику, что вредно для энергетического здоровья.
К слову, уточним, можно ли дарить ножи по исламу. Для бытовых целей или на память – то религия этого не запрещает. А вот если как орудие для убийства – тогда в глазах Аллаха даритель становится соучастником преступления.
Чтобы избежать неприятностей – достаточно, по поверью, выполнить два условия.
⇒ Условие первое. "Выкупить" подарок у дарителя хотя бы за одну копейку. Примечательно, что в славянские страны традиция "выкупать" нож пришла из Британии: там за ножи дарителям давали полпенни.
⇒ Условие второе. Нож рекомендуют дарить в чехле (в том числе и из санитарных соображений) – и расчехлять нож после покупки имеет право лишь тот, кому этот нож предназначен в подарок.
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Как оригинально подарить нож
Есть прекрасный оригинальный тост, когда даришь нож. Такой тост, что произносится от души за праздничным столом – вполне может сыграть роль заговора, что "настроит" подарок на правильный, добрый лад:
Мой подарок — это нож.
На другие не похож,
Ты им аккуратно режь,
Все ненужное отрежь.
Я тебе его дарю,
Чтоб ты понял, я люблю
Радовать тебя всегда,
Очень я ценю тебя!
Как избавиться от подаренного ножа
Если после такого подарка в семье начались неприятности – даже несуеверные люди, пожалуй, решат от подарка-ножа избавиться. От греха подальше, как говорится.
В этих случаях эзотерики чаще всего рекомендуют пожертвовать нож церковной общине: пусть нож пойдет на доброе дело – для приготовления пищи священнослужителям и нуждающимся людям.
А вот просто выкидывать или передаривать – не советуют: это, мол, не поможет и не исправит ситуацию. А если передарить со злым умыслом ("Пусть, мол, другие теперь помучаются…") – то это даже усугубит напасти.
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