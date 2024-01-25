Почему нельзя мыть пол 26 января: 4 запрета, которые нельзя нарушать в этот день

Что можно делать 26 января. Важные приметы и запреты, которые уберегут от болезней и проблем.

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Что нельзя делать 26 января / фото: depositphotos.com/ua

26 января церковь почитает память Ксенофонта и Марии. Они жили благочестивой жизнью и имели двоих детей Иоанна и Аркадия. Они славились своей благотворительностью. Они принадлежали к знатному роду и имели много имущества, которое раздавали нищим и церквям.

Сыновья уехали на обучение на корабле и попали в сильный шторм. Они выжили, но их тела выбросило на разные берега. Братья попали в разные монастыри и постоянно видели друг друга во снах. Такой же сон о детях видели Мария и Ксенофонт. Позже им удалось встретиться. Мария и Ксенофонт раздали все свое имущество и ушли в монастырь.

Что можно делать 26 января

В этот день можно гадать. На тарелку стоит бросить горошины. Если они катились звонко, то будет мороз, если тихо - снегопад.

В этот день стоит приготовить блюда из гороха. Считалось, что это притянет в жизнь здоровье.

Что нельзя делать 26 января

1. Нельзя 26 января убирать и мыть пол. Так вы можете вымыть все счастье.

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2. Нельзя 26 января снимать с шеи обереги. Так вы можете потерять свою защиту.

3. Нельзя 26 января ссориться и злословить. Иначе скандалы могут затянуться надолго.

4. Нельзя 26 января кушать картошку. Это может привести к болезням.

Приметы 26 января

Если в этот день метель, то зима будет яростной.

Если в этот день тихо и ясно, то весна будет ранней и теплой.

Если в этот день поют синицы, то скоро придет похолодание.

Если в этот день закат безоблачный, а на улице мороз, то будет похолодание.

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