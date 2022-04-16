Приметы на 18 апреля: что нельзя делать в Великий понедельник и как не попасть в беду

Считается, что все, что будет посажено в Великий понедельник, даст хороший урожай.
Великий понедельник - первый день Страстной недели Великого поста, в 2022 году выпадает на 18 апреля.
В Великий понедельник церковь почитает целомудренного Иосифа. В Великий понедельник начинают варить масло (миро) на год наперед, а освящают его в Великий четверг. Что касается работы по хозяйству, то в этот день можно делать абсолютно все: убирать в доме, красить, белить, заняться мелким ремонтом.
Особое внимание стоит уделить мытью окон, поскольку заходить в Пасху с немытыми окнами - дурной знак.
Благоприятный день для посадки. Считается, что все, что будет посажено в Великий понедельник, даст хороший урожай.
В понедельник Страстной недели по церковному уставу положено сухоядение, то есть можно есть постный хлеб, сырые овощи и фрукты. А вот чай, компот и кисель пить в этот день нельзя.
Что нельзя делать в Страстной понедельник 18 апреля
В Великий понедельник нельзя венчаться и праздновать свадьбу.
Нельзя 18 апреля принимать участие во всевозможных торжествах и увеселительных мероприятиях.
Нельзя в Страстной понедельник пить и курить.
Нельзя 18 апреля завидовать и скандалить.
Нельзя в Великий понедельник есть мясные и молочные продукты.
В Великий понедельник также нельзя ходить на кладбище и поминать умерших.
Приметы на 18 апреля в Великий понедельник
Если увидеть собаку на улице, то стоит готовиться к тоске и грусти.
Если увидеть кошку, то ждать богатства и прибыли.
Если птица села у окна, то ждать приятные новости.
Если чистое и солнечное небо с утра в Великий понедельник, то все браки в году будут счастливыми.
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