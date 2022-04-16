УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Приметы на 18 апреля: что нельзя делать в Великий понедельник и как не попасть в беду

16 апреля 2022, 21:34

Считается, что все, что будет посажено в Великий понедельник, даст хороший урожай.

пасха приметы, приметы на пасху, великий понедельник приметы,
Что нельзя делать в Великий понедельник 18 апреля / pixabay

Великий понедельник - первый день Страстной недели Великого поста, в 2022 году выпадает на 18 апреля.

В Великий понедельник церковь почитает целомудренного Иосифа. В Великий понедельник начинают варить масло (миро) на год наперед, а освящают его в Великий четверг. Что касается работы по хозяйству, то в этот день можно делать абсолютно все: убирать в доме, красить, белить, заняться мелким ремонтом.

Особое внимание стоит уделить мытью окон, поскольку заходить в Пасху с немытыми окнами - дурной знак.

Благоприятный день для посадки. Считается, что все, что будет посажено в Великий понедельник, даст хороший урожай.

В понедельник Страстной недели по церковному уставу положено сухоядение, то есть можно есть постный хлеб, сырые овощи и фрукты. А вот чай, компот и кисель пить в этот день нельзя.

Что нельзя делать в Страстной понедельник 18 апреля

В Великий понедельник нельзя венчаться и праздновать свадьбу.

Нельзя 18 апреля принимать участие во всевозможных торжествах и увеселительных мероприятиях.

Нельзя в Страстной понедельник пить и курить.

Нельзя 18 апреля завидовать и скандалить.

Нельзя в Великий понедельник есть мясные и молочные продукты.

В Великий понедельник также нельзя ходить на кладбище и поминать умерших.

Приметы на 18 апреля в Великий понедельник

Если увидеть собаку на улице, то стоит готовиться к тоске и грусти.

Если увидеть кошку, то ждать богатства и прибыли.

Если птица села у окна, то ждать приятные новости.

Если чистое и солнечное небо с утра в Великий понедельник, то все браки в году будут счастливыми.

Читайте также:

viber
приметы Страстная неделя
Реклама
Популярное
Приметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день и как не попасть в бедуПриметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день и как не попасть в беду Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастьеСлавянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастье Красивые поздравления на Прощеное воскресенье – смс, стихи, прикольные и картинкиКрасивые поздравления на Прощеное воскресенье – смс, стихи, прикольные и картинки Исполнение желаний и счастье в любви: 3 знака, которых ждут невероятные перемены в конце зимыИсполнение желаний и счастье в любви: 3 знака, которых ждут невероятные перемены в конце зимы Невероятная денежная удача и благополучие: 4 знака станут любимчиками фортуны в год ТиграНевероятная денежная удача и благополучие: 4 знака станут любимчиками фортуны в год Тигра
Поддержите Главред

Последние новости

21:53

Зеленский озвучил главные условия на переговорах с Россией

21:34

Приметы на 18 апреля: что нельзя делать в Великий понедельник и как не попасть в бедуВидео

21:31

"Есть, попал": морпехи сожгли танк РФ Стугной и отправили в ад экипаж рашистовВидео

21:25

Крейсер "Москва" был воздушной защитой РФ: обстрел городов Украины – это месть Кремля – АрестовичВидео

21:02

Гороскоп для Мариуполя: астролог рассказала об ожесточенных боях и назвала дату освобождения городаВидео

Реклама
20:47

"Мне стыдно, что я хотела дружбы с тобой": Полякова жестко обратилась к КиркоровуВидео

20:41

Медведчук согласился на обмен: Марченко срочно обратилась к куму Путину

20:37

Андрей Макаревич рассказал, за что Путин ненавидит Украину: "Боюсь, это только начало"

20:24

Оркам с Кавказа устроили огненную ловушку: морпехи "покрошили" оккупантов на ДонбассеВидео

20:05

"Минимум три года": эксперт назвал сроки прекращения войны в Украине и озвучил решающую датуВидео

19:55

Рашисты пошли на штурм: враг собирает ударный кулак для атаки на Донбассе – ГенштабВидео

19:23

Почему России не удалось подавить Украину в одно касаниемнение

19:17

Без возможности внесения залога: суд отправил Медведчука под арестВидео

19:16

Уральских танкистов сожгли вместе с техникой: ВСУ разнесли колонну орков на ЧерниговщинеФотоВидео

19:12

Ксения Мишина "выпорола" Лукашенко в стиле Лидии Шефер: "Был отправлен сбывать свою шкуру Путину"Видео

19:11

Сценарий Донецка и Луганска: оккупанты РФ в мае планируют на Херсонщине "референдум" по "ХНР"Видео

19:10

"Русская армия пришла к нам в дом специально": Усик рассказала, что оккупанты наделали в их домеВидео

18:46

Копейка к копейке: названы знаки, которые имеют больше всего шансов разбогатеть

18:44

Готовность тракторных войск: в Финляндии высмеяли ядерную угрозу РФВидео

18:23

Задержание Медведчука: Зеленский рассказал, на кого могут обменять кума ПутинаВидео

Реклама
18:08

Надо не ждать ядерного удара от РФ, а бить по ее экономике, чтобы и мыслей таких не было – ЗеленскийВидео

18:05

Эксперт пояснил, возможно ли заранее узнать о подготовке Путиным ядерного удара по Украине

17:59

После разоблачения преступлений армии Путина переговоры с РФ зашли в тупик - ЗеленскийВидео

17:51

"Это ерунда": в Чехии жестко ответили на ложь и угрозы РФ из-за поставок оружия УкраинеВидео

17:47

Украины и Россия могут подписать два документа: Зеленский раскрыл подробностиВидео

17:35

"Братские народы" для Папы Римского, или Как Украину в Ватикане принуждают к миру с Россиеймнение

17:28

Приметы на 17 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье и как не попасть в бедуВидео

17:27

Алексей Арестович. Как работает механизм "зрады"Видеоблоги

17:23

Требуют сдачи украинских военных: Зеленский признался, что на самом деле происходит в МариуполеВидео

17:20

Груз 200 для Питера: ВСУ ликвидировали генерал-майора, замкомандующего 8-й армией РФВидео

17:14

Битва на Донбассе может разразиться в ближайшие дни: США ускорят поставки боеприпасов для ВСУВидео

17:05

Экс-глава МИД назвал два фактора, из-за которых Кремль обречен проиграть в войнеВидео

16:55

"Он очень жестокий был": женщина рассказала, как ее зверски изнасиловал 19-летний оккупантВидео

16:49

ФСБ задержала боевика Басурина за срыв планов химатаки в Мариуполе - ГУРВидео

16:43

Житомирская трасса: мост возле Стоянки вскоре откроют, в ОП показали видео

16:20

Нептун держит в страхе флот РФ: в США оценили потопление ВСУ крейсера МоскваВидео

16:13

Вкуснейший хлеб без выпечки на Пасху 2022 с секретной начинкой: удивительно простой рецептВидео

16:12

Поздравления с Пасхой: душевные картинки и открытки к светлому празднику

15:55

Армия Украины крушит позиции оккупантов РФ: массовые удары помогает наносить аэроразведкаВидео

15:48

Штраф или 15 суток за сравнение СССР и нацистской Германии: диктатор Путин подписал закон

Реклама
15:45

Самый вкусный рулет из лаваша из трех ингредиентов: вкуснее не придумаешьВидео

15:26

Примирение вместо осуждения зла: почему бункерному деду до сих пор удается пугать Западмнение

15:26

Вербное воскресенье 2022: дата, традиции и запреты дня

15:02

"Я одну профессию сменила на новых 16": Никитюк рассказала, как война изменила ее жизнь

14:42

Главная роль для крейсера Москва в захвате Одессы: СМИ узнали о разбитых ВСУ планах РФВидео

14:27

Алексей Дурнев поглумился над уничтоженным русским крейсером "Москва"

14:21

Католическая пасха 2022: даты и традиции праздника

14:17

Вместе пережили голод и бомбежки: бабушка эвакуировалась из Мариуполя с петухом Тошей

13:52

Мобилизируют наркоманов, дедов и проституток: "вторая армия мира" пополнилась элитными кадрамиВидео

13:52

Война в Украине продлится три года, и это при оптимистичном сценарии – Андрей Илларионов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять