Приметы на 24 апреля: что нельзя делать на Пасху и как не попасть в беду

Чем богаче стол на Пасху, тем богаче будет год в семье.
24 апреля отмечается светлый и любимый праздник украинцев Пасха 2022. "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!" – именно так нужно приветствовать друг друга в день праздника.
Раньше говорили: "Хлеб будет расти так быстро, как бежит с паской хозяин", потому после освящения куличей в церкви, каждый хозяин старался как можно скорее донести пасхальную корзину домой.
Верили, если женщина мечтает забеременеть, но не может, то на пасхальный стол нужно поставить дополнительную тарелку с кусочком кулича и крашенкой – это угощение для будущего ребенка.
Хозяйки накрывали богатый стол на Пасху. Народные приметы на Пасху 2022 говорят, что чем богаче стол, тем богаче будет год в семье.
Что нельзя делать 24 апреля на Пасху
Нельзя на Пасху шить и вязать.
Нельзя на Пасху стирать и убирать в доме.
Нельзя на Пасху работать в саду или огороде.
Нельзя на Пасху грустить и ссориться.
Нельзя на Пасху сквернословить, сплетничать, осуждать других людей.
Нельзя на Пасху ходить на кладбище.
Нельзя выбрасывать святую еду. Лучше всего это сжечь или закопать в землю.
Нельзя на Пасху венчаться.
Приметы на 24 апреля на Пасху
Если холодная погода, то будет сухое лето.
Если в этот день разыграется гроза, значит, осень придет поздно и будет сухой.
Если идет сильный дождь, то будет сухая осень.
Если пасмурно, то лето будет холодным и пасмурным.
Если мороз на Пасху, будет хороший урожай.
Если тепло и ясно на Пасху, то лето будет солнечным и урожайным.
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