Приметы на 4 ноября: что нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Материи как не попасть в беду

Что нельзя делать на Казанскую икону Божьей Матери / ua.depositphotos.com

4 ноября церковь отмечают праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери. Сегодня православные молятся Казанской Богоматери, чтобы защитить семью от бед и ссор, она считается оберегом семейного счастья.

Люди очень почитали Казанскую икону Божьей Матери и особо верили запретам в этот день.

4 ноября нет поста, и хозяйки старались готовить пышный стол. Собирали родных и угощали близких щедрыми дарами.

В церковь 4 ноября старались ходить женщины и девушки. Просили у Казанской Богоматери, чтобы избавиться от болезней, обрести женское счастье или получить помощь в работе или учебе.

Что нельзя делать 4 ноября в день Казанской иконы Божьей Матери

Нельзя ругаться и проявлять негативные эмоции.

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Нельзя сегодня убирать в доме. Если начнете мести пол, стирать или работать, можно потерять здоровье.

Нельзя планировать дальние поездки 4 ноября.

Приметы на 4 ноября в день Казанской иконы Божьей Матери

Если 4 ноября плохая погода и нет солнца, то следующий год будет хлебным;

Если светит солнце, зима будет суровой и затяжной.