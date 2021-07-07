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Приметы на 8 июля: что нельзя делать на Петра и Феврония

7 июля 2021, 21:28

По народным приметам, если 8 июля стоит жара, то и последующие сорок дней будут жаркими.

приметы на 8 июля
Что нельзя делать 8 июля / pixabay

8 июля отмечается день Петр и Феврония, православная церковь вспоминает князя Петра и его жену Февронию. По легенде, супруги беззаветно любили друг друга, были преданы друг другу вопреки всему - трудностям и козням окружающих. Даже умерли святые в один день и в один час - в 1228 году.

По народным приметам, если 8 июля стоит жара, то и последующие сорок дней будут жаркими.

А сон с 7 на 8 июля вещий, велика вероятность исполнения снов для именинников, но рассказывать, что вам приснилось, нельзя никому. Правда, сновидение, увиденное днем 8 июля, исполнится аж через 7 лет.

В день Петра и Февронии принято ходить в церковь и молиться, чтобы господь послал семье детей. В этот день старайтесь находить компромиссы и старайтесь уходить от конфликтов со своими половинками. А еще мужу и жене хорошо провести весь день вместе за работой — тогда в их дом придет настоящее счастье и согласие.

В старину верили, что просить руки возлюбленной в этот день — первейший признак того, что брак будет крепким.

Что нельзя делать 8 июля

  • Нельзя в день Петра и Февронии ругаться, особенно с родными и близкими — удача отвернется от вас.
  • Не рекомендуется в этот день купаться в водоеме, памятуя то обстоятельство, что Февронию называли также Русальницей, и считалось, что обитатели вод могут утащить человека на дно.
  • Категорически нельзя в этот день делать выпечку, а также работать с тестом – замешивать, ставить опару. Кто не послушается, тот столкнется с финансовыми трудностями, способными привести к нищете.
  • Также, по поверьям, не рекомендуется в день Петра и Февронии затевать переезд - начнутся проблемы в карьере и в бизнесе.
  • Еще запрещается заниматься рукоделием - изделие, сшитое в этот день, придет в негодность. В народе говорили, что 8 июля нельзя супругам есть одной ложкой –поссорятся на пустом месте.
  • Люди, рожденные 8 июля, как правило, активные, организованные и упорные, но при этом бывают чрезмерно жестокими и заносчивыми.

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