Принесут беду: названы три вещи, которые нельзя терять

Какие вещи несут потери / pixabay

У каждого из нас есть любимые вещи, которые несут удачу. Потеря личных вещей всегда несет осадок и неприятности, а порой такая потеря может принести беду.

Специалисты назвали три вещи, которые никогда нельзя терять и чем это может обернуться для вас.

Самая большая и серьезная беда может произойти с вами, если потерять обручальное кольцо. Потеря кольца ведет к разводу и ссоре с близкими людьми. Специалисты говорят, что с кольцом уходит часть энергии его владельца и обрываются связи с удачей и с тем, кто его подарил.

Есть простые вещи, которые впитывают нашу энергетику как губки. Если потерять перчатку, то можно привлечь проблемы со здоровьем. В жизни человека может нарушиться какое-то единение, если потерять одну перчатку. Возможны ссоры с любимым человеком, сорвутся важные планы, сломается какая-то крупная вещь.

Потерять пуговицу или замочек на любимой сумке, может сигнализировать вам об опасности. Такая, хоть и мелкая потеря, может принести большие неприятности. Стоит опасаться токсичных людей и внимательно следить несколько дней за всем, что делаете и говорите. Люди могут спокойно забирать вашу энергию.

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Кроме того, к плохой примете потерять головной убор, ножницы, крестик или ключи. Все это может нести неприятности владельцу.

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