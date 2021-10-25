УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Принесут беду: названы три вещи, которые нельзя терять

25 октября 2021, 22:48

Какие вещи категорически нельзя терять, чтобы не принести беду в дом.

зима
Какие вещи несут потери / pixabay

У каждого из нас есть любимые вещи, которые несут удачу. Потеря личных вещей всегда несет осадок и неприятности, а порой такая потеря может принести беду.

Специалисты назвали три вещи, которые никогда нельзя терять и чем это может обернуться для вас.

Самая большая и серьезная беда может произойти с вами, если потерять обручальное кольцо. Потеря кольца ведет к разводу и ссоре с близкими людьми. Специалисты говорят, что с кольцом уходит часть энергии его владельца и обрываются связи с удачей и с тем, кто его подарил.

Есть простые вещи, которые впитывают нашу энергетику как губки. Если потерять перчатку, то можно привлечь проблемы со здоровьем. В жизни человека может нарушиться какое-то единение, если потерять одну перчатку. Возможны ссоры с любимым человеком, сорвутся важные планы, сломается какая-то крупная вещь.

Потерять пуговицу или замочек на любимой сумке, может сигнализировать вам об опасности. Такая, хоть и мелкая потеря, может принести большие неприятности. Стоит опасаться токсичных людей и внимательно следить несколько дней за всем, что делаете и говорите. Люди могут спокойно забирать вашу энергию.

Реклама

Кроме того, к плохой примете потерять головной убор, ножницы, крестик или ключи. Все это может нести неприятности владельцу.

Читайте такжеПривлечете беду: названы три вещи, которые нельзя делать после захода солнца

viber
приметы
Сейчас вы просматриваете новость «Принесут беду: названы три вещи, которые нельзя терять». Другие приметы на все случаи жизни читайте в разделе «Приметы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самая модная обувь осень-зима 2021 2022, которую не захочется снимать ни в дождь, ни в снегСамая модная обувь осень-зима 2021 2022, которую не захочется снимать ни в дождь, ни в снег Синоптик рассказала, когда в Украине выпадет первый снег и ударит морозСиноптик рассказала, когда в Украине выпадет первый снег и ударит мороз Приметы на 20 октября: что нельзя делать в день Сергея и как не попасть в бедуПриметы на 20 октября: что нельзя делать в день Сергея и как не попасть в беду Надя Дорофеева в крошечных трусиках с мокрыми волосами похвасталась идеальным телом в ваннойНадя Дорофеева в крошечных трусиках с мокрыми волосами похвасталась идеальным телом в ванной Победительница Холостяка без трусиков взбудоражила откровенным образомПобедительница Холостяка без трусиков взбудоражила откровенным образом

Последние новости

23:55

Отопительный сезон: эксперт указал на новую проблему Украины

23:31

Новая мутация Дельты уже в Украине - Данилов

23:30

Эксперт пояснил, что будет c телом, если каждый день есть чеснок

23:17

Украина впервые примет участие в закрытом заседании НАТО

22:48

Принесут беду: названы три вещи, которые нельзя терять Видео

Реклама
22:22

Масштабное ДТП на Днепропетровщине: тело водителя вырезали из авто

22:01

Еще одну область могут отправить в "красную" зону Видео

21:33

В ВОЗ назвали три главных условия для преодоления пандемии Видео

21:09

"Алек убивает людей": сын Трампа отомстил Болдуину за отца и решил "нажиться" на смерти украинки Видео

20:57

"Мы не угрожаем, а предупреждаем": Арестович пояснил свое "ракетное" заявление против Кремля Видео

20:47

Комаровский рассказал, возможно ли забеременеть после COVID-вакцинации

20:28

Украину атакует трескучий мороз и опасная погода Видео

20:25

В Госдепе США озвучили прогноз по запуску Северного потока-2 Видео

20:09

Ольга Сумская попала в больницу и напугала внешним видом Видео

19:54

"Хватит на несколько часов": в областях Украины заявили о критической ситуации с кислородом Видео

19:47

СНБО обнародовал "черный" список "пророссийских" Telegram-каналов и блогов

19:45

"С Аллусей!": известный дизайнер показал Пугачеву в игривом образе школьницы

19:37

Кабмин обновил ПДД для велосипедистов: что изменилось

19:30

Сверхзвуковые ракеты против лака для ногтей мнение

19:16

В Запорожье женщина несколько дней жила в квартире с трупом мужа: что вынудило ее это сделать

Реклама
18:56

В Украине намерены существенно повысить цены на распределение газа Видео

18:47

Надежда Мейхер в платье с ультравысоким разрезом сравнила чтение новой книги с сексом

18:45

Русификация выполнена: Путин задарил Наталию Орейро и ее сына российским гражданством Видео

18:40

Во Львове похитили 9-месячную девочку: ребенка нашли через двое суток на Хмельнитчине Видео

18:23

"Спасла куртка": копы рассказали, как вытаскивали девочку из озера Видео

17:39

В Италии мужчина жестоко убил свою жену-украинку и сбежал от суда Видео

17:27

Поделки на Хэллоуин с детьми: 5 простых идей для нескучного праздника

17:10

Пока мама была в больнице: в Житомире отчим зверски избил 8-летнюю девочку

16:57

34 тысячи штраф: в Украине ужесточают правила для пассажиров без COVID-документов Видео

16:42

Жуткое ДТП в Одессе: водитель элитной иномарки насмерть сбил ребенка

16:11

Привезли не туда: в Ровно пациент с коронавирусом умер на пороге больницы Видео

16:04

"Большая стройка Зеленского отремонтировала дорогу к Очакову на Николаевщине

15:55

День Иверской иконы: что нельзя делать в праздник 26 октября, а что нужно Видео

15:45

И все-таки не конец: Илона Гвоздева продолжила скандал на Танцах с парой MЕLOVIN-Русина Видео

15:38

Ракетная атака на Москву: в РФ ответили на громкое заявление ОП

15:29

В популярной сладости украинцев обнаружили "яд" Видео

15:28

Третья доза вакцины: кто из украинцев получит бустерную прививку Видео

15:13

Ракетные системы Украины и мощная помощь Британии: в РФ разразились заявлением о "красных линиях"

15:04

"Есть фальшивые COVID-сертификаты": СМИ предупредили о мошенниках, продающих поддельную "Дию"

15:00

Гороскоп на 26 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или разочарование Видео

Реклама
14:49

Самая вкусная паста с грибами в сливочном соусе: готовить всего 20 минут Видео

14:48

Когда День бабушек в Украине в 2021 году и другие праздники семьи Видео

14:40

Звезда "Вечернего квартала" развелся после 18 лет брака Видео

14:37

В Кабмине назвали дату, после которой невакцинированных чиновников и учителей отстранят от работы

14:14

Саммит лидеров "Нормандии" после встречи глав МИД: Меркель назвала Путину план диалога по Донбассу Видео

14:12

Жесткие ограничения для невакцинированных горожан: кого уже завтра коснутся новые правила карантина Видео

14:11

ЕС одолжил Украине 600 миллионов евро на борьбу с пандемией

14:11

Данилов выступил за жесткую президентскую республику в Украине: что изменится в стране

14:10

В Кременчуге смонтировали завод для "Большой стройки" моста через Днепр

13:56

Кожа была в ожогах: в Чернигове в муках умер 12-летний мальчик

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять