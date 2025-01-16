Зачем на свадьбе кричат "Горько": что это значит на самом деле

Главред разобрался в истории этой традиции и узнал, что за ней стоит.

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Зачем на свадьбе кричат "Горько" / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Почему на свадьбах кричат "Горько"

Почему после "Горько" целуются

Свадьба — это праздник, наполненный обычаями и символами. Одной из самых известных свадебных традиций в славянской культуре является крик "Горько!" во время поцелуев молодожёнов.

Главред разобрался в истории этой традиции и узнал, что за ней стоит.

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Исторические корни традиции

Интересный факт: выкрикивать "Горько" на свадьбе принято только у славян. В других культурах аналогов этому обычаю нет. В старину право кричать "Горько" принадлежало только старшинам или мужчинам с крепкими семьями. Считалось, что их опыт и мудрость передаются молодожёнам через эту традицию, пишет портал Solodko.

Позже обычай распространился на всех гостей, и теперь выкрики можно услышать после каждого тоста. Говорят, что напиток на столе слишком горький, а поцелуй молодожёнов должен его подсластить. Поэтому, когда гости выкрикивают "Горько!", жених и невеста обязаны поцеловаться.

Если молодожёны хотят завершить поцелуи, они могут ответить гостям: "Сладко!". Этот ответ символизирует завершение "горького периода" и начало счастливой семейной жизни.

Почему на свадьбе кричат "Горько": 3 теории

Горько прошлому, сладко будущему. По одной из теорий, слово "горько" отражает горечь расставания с холостяцкой жизнью. Молодожёны прощаются с прошлым, а каждый их поцелуй символизирует начало новой главы, полной любви и счастья.

Ошибка в интерпретации. Историки утверждают, что в старину на свадьбах выкрикивали "Горка", а не "Горько". Эта традиция связана с зимними свадьбами, когда жених должен был взобраться на ледяную горку, чтобы доказать свою силу и получить поцелуй от невесты. Со временем слово "Горка" трансформировалось в "Горько".

Подсластить напиток. Современное объяснение связано с традицией свадебных тостов. Гости, выпив очередной бокал, кричат "Горько!", намекая на то, что вкус напитка слишком резкий. Молодожёны целуются, чтобы "подсластить" момент и создать праздничную атмосферу.

А почему кричат "Сладко"?

На свадьбах иногда звучит и противоположное слово — "Сладко". Гости могут выкрикивать его родителям жениха и невесты, подчёркивая их долгую и счастливую семейную жизнь. Это своеобразное пожелание молодым парам создать столь же крепкую семью.

Почему после "Горько" целуются?

Каждый крик "Горько!" — это напоминание молодожёнам о том, что их любовь должна быть сильнее любых трудностей. Поцелуй символизирует согласие, страсть и взаимную поддержку.

Итак, традиция кричать "Горько!" на свадьбе — это уникальная черта славянской культуры. Она добавляет торжеству веселья, а также напоминает молодым о важности любви и поддержки в их новой семейной жизни.

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