Простые рецепты пышного бисквита: как сделать бисквитный торт

Собраны простые рецепты шоколадного бисквита / Скриншот видео с youtube.com

Слово "бисквит" происходит от двух латинских — слова "bis", что переводится как дважды, а также "coctus", которое в переводе означает "вареный".

Родиной бисквита считается западная Европа. Бисквит не готовили дважды, но некоторые изделия из бисквитного теста после выпекания высушивали в печи.

Главред собрал простые рецепты пышного бисквита, а также объяснил, как приготовить шоколадный бисквитный торт.

Шоколадный бисквитный торт: простой рецепт бисквитного торта

Простой рецепт бисквита на торт

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить пышный шоколадный бисквит: 180 граммов муки, 40 граммов какао-порошка, 70 граммов сливочного масла, 4 яйца, 4 желтка, 220 граммов сахара, 2 чайные ложки ванильного сахара, щепотка соли.

Как приготовить бисквит

Просейте муку в миску вместе с какао-порошком. Вбейте в другую миску четыре яйца, добавьте к ним четыре желтка, сахар, все тщательно перемешайте. Потом поставьте смесь на водяную баню и нагрейте до температуры около 43 градусов.

После этого снимите смесь с водяной бани и взбивайте на высокой скорости, пока она не остынет (объем жидкости должен увеличиться не менее, чем в три раза). Во время взбивания добавьте в жидкость ванильный сахар и соль.

Читайте такжеСлоеное тесто, заварной крем: как приготовить вкуснейший торт НаполеонВ полученную массу в три приема добавьте смесь муки и какао и все тщательно перемешивайте в одном направлении сверху вниз.

Немного теста на бисквитные коржи переложите в отдельную миску, влейте растопленное сливочное масло, все смешайте и отправьте назад в миску с большей частью теста.

После этого еще раз аккуратно перемешайте тесто на пышный бисквит шоколадный.

Возьмите разъемную форму диаметром 26 сантиметров, положите в нее бумагу для выпечки, смажьте масло и выложите готовое бисквитное тесто.

Как испечь бисквит шоколадный

Выпекайте шоколадный бисквит в духовке, разогретой до 190 градусов. Для того, чтобы приготовить пышный бисквит в духовке понадобится 30-35 минут. Готовность бисквита проверяйте деревянной палочкой — если после прокалывания коржа она сухая — значит бисквит готов.

Готовый пышный бисквит после остывания аккуратно достаньте из формы, снимите бумагу для выпечки и оставьте бисквит "отдохнуть" на 5-6 часов.

Потом приготовьте сироп для пропитки коржей на торт бисквитный.

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить сироп для пропитки коржей на бисквитный торт: 100 граммов сахара, 100 миллилитров воды, 20 миллилитров рома.

Как приготовить сироп для пропитки коржей на торт бисквитный

Всыпьте в кастрюлю сахар, добавьте воду. Поставьте жидкость на огонь и все перемешивайте, пока сахар полностью не растворится. Когда сироп закипит, выключите кастрюлю и подождите, пока жидкость остынет до температуры в 40 градусов. Потом добавьте в сироп ром и все перемешайте.

Шоколадный крем на бисквитный торт

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить шоколадный крем на торт бисквитный: 0,5 литра холодных сливок, жирностью не менее 35%, 200 граммов сгущенного молока, 30 граммов какао-порошка.

Как сделать шоколадный крем для того, чтобы смазать бисквитные коржи

Влейте в миску сгущенное молоко, всыпьте какао-порошок и все взбейте. Добавьте в смесь сливки и все взбейте на высокой скорости до получения пышного крема. Главное — не перебейте сливки.

Как сформировать бисквитный торт

При необходимости выровняйте "отдохнувший" бисквит. Разрежьте бисквит шоколадный на три коржа. Первый корж пропитайте третьей частью приготовленного сиропа, а потом положите поверх него третью часть крема и разравняйте. Положите сверху второй корж на торт бисквитный и смажьте его таким же количеством сиропа и крема, как и предыдущий корж.

Третий корж на бисквитный торт положите гладкой стороной вверх, пропитайте оставшимся количеством сиропа и покройте бока и верх торта оставшимся кремом. Потом отправьте торт в холодильник на несколько часов.

Шоколадная глазурь на торт бисквитный

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить шоколадную глазурь на бисквитный торт: 250 граммов шоколада, 250 миллилитров сливок.

Как приготовить глазурь на торт бисквитный

Измельчите шоколад. Вылейте в кастрюлю сливки и почти доведите их до кипения.

После этого влейте сливки в шоколад, дайте ингредиентам постоять 1 минуту, а потом перемешайте до получения однородной гладкой блестящей смеси.

Читайте такжеКак делать сырники: простые рецепты сырниковГлазури нужно дать остыть. В момент использования глазурь должна быть жидкой.

Переложите остывший бисквитный торт на решетку, вылейте глазурь на середину торта и легким движением разравнивайте ее: сгоняйте излишки так, чтобы глазурь равномерно покрыла верх и бока торта.

Потом переложите торт бисквитный на блюдо и отправьте в холодильник.

Пышный шоколадный бисквит в мультиварке

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить пышный бисквит в мультиварке: 8 яиц, 45 граммов какао-порошка, 200 граммов муки, 320 граммов сахара.

Как приготовить бисквит шоколадный в мультиварке

Вбейте яйца в миску, добавьте сахар и все хорошо взбейте (время взбивания рассчитывается по количеству яиц, 1 яйцо — 1,5-2 минуты взбивания). Просейте муку и какао-порошок, частями добавьте их в массу и замесите бисквитное тесто.

Как испечь бисквит в мультиварке

Смажьте дно и бока мультиварки сливочным маслом. Выстелите дно чаши мультиварки бумагой для выпекания, вылейте тесто. Закройте крышку мультиварки и выпекайте шоколадный бисквит при температуре 125 градусов или в режиме "Выпечка" 1 час. Минимум 30 минут мультиварку нельзя открывать и двигать, поскольку бисквит может осесть.

После того, как бисквит в мультиварке испечется, откройте крышку и оставьте его на пять минут, чтобы он отошел от стенок. Потом аккуратно достаньте шоколадный бисквит.

Шоколадный бисквит с разрыхлителем

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить шоколадный бисквит с разрыхлителем: 1 стакан сахара (250 миллилитров), стакан теплого молока, 2 яйца, 0,5 стакана рафинированного растительного масла, 0,5 чайной ложки соли, ванилин, 2 стакана муки, стакан крутого кипятка, 1,5 чайной ложки соды, 1,5 чайной ложки разрыхлителя, 6 столовых ложек какао-порошка, сливочное масло.

Как сделать бисквит с разрыхлителем

Всыпьте в миску стакан сахара, влейте растительное масло, молоко, добавьте яйца, соль и все перемешайте (масса должна стать однородной) и добавьте ванилин. Потом постепенно просейте в массу муку.

Просейте в массу соду, разрыхлитель и какао-порошок. После этого смешайте все ингредиенты, чтобы масса стала однородной, влейте в нее крутой кипяток и опять все перемешайте.

Как испечь бисквит с разрыхлителем

Выстелите форму пергаментом и смажьте ее стенки сливочным маслом. Разогрейте духовку до 180 градусов и прогрейте около 15 минут. Вылейте тесто в форму и отправьте в разогретую духовку. Выпекайте бисквит с разрыхлителем 40-50 минут.