Диета 5, меню: что можно и что нельзя есть

20 марта 2019, 09:15

При соблюдении диеты 5 придется отказаться от ряда привычных продуктов.

Названо меню для людей, соблюдающих диету 5 (стол №5)
Главред составил меню для людей, соблюдающих диету 5 (стол №5) / http://poznavatel.info

Весной обостряются разные заболевания, и часто возникает желание похудеть, чтобы привести себя в форму к лету.

Для того, чтобы не ухудшить состояние здоровья и сбросить лишние килограммы, можно попробовать стол №5 — диета 5, разработанный советским врачом-ученым Михаилом Певзнером.

Диета 5 — это рацион, который подходит людям, страдающим заболеваниями желчевыводящих путей, желчного пузыря и печени, а также людям, которые хотят предотвратить возникновение болезней желудочно-кишечного тракта.

Обычно диета 5 (стол №5) прописывается врачами вместе с медикаментозным лечением, но ее можно соблюдать, если нет противопоказаний. На диете 5 можно сидеть 1,5-2 года.

Главред решил разобраться, что можно, а что нельзя есть на диете 5, и составить меню.

Диета 5 (стол №5): основные принципы диеты

При соблюдении диеты 5 нужно есть 5 раз в день. В суточном рационе нужно соблюдать такое соотношение белков жиров и углеводов:

  • Белки — 90 граммов, из них 60% — животные;
  • Углеводы — 400 граммов;
  • Жиры — 90 граммов, из них 30% — растительные.

Диета 5 предполагает, что в дневном рационе не должно быть больше 10 граммов соли. В день нужно пить достаточное количество воды — до 2 литров (норма потребления воды рассчитывается по формуле — 30 миллилитров на 1 килограмм веса).

Читайте такжеЯпонская диета: как легко похудеть после праздниковВ дневном рационе при диете 5 для оздоровления должно быть не больше 2 тысяч калорий. Для того, чтобы сбросить вес, калорийность рациона нужно снизить до 1200 калорий.

Диета 5 (стол №5): что нельзя 

  • Алкогольные напитки;
  • Газированные напитки;
  • Холодные напитки;
  • Жирную рыбу и жирное мясо;
  • Консервированные продукты, в частности, маринованные овощи;
  • Субпродукты (внутренности, голова, конечности);
  • Бобовые;
  • Цветную капусту, редьку, редис, лук, шпинат, щавель;
  • Грибы;
  • Сладости, мучное, сдобу, в частности, какао, шоколад, мороженое, пирожные;
  • Жареные продукты;
  • Копченые продукты;
  • Острые продукты;
  • Кислоты, например, уксус, пряности и специи;
  • Свежую выпечку.

Диета 5 (стол №5): что можно есть 

  • Сырые или тушение фрукты и овощи (можно 1 банан в день);
  • Телятину, говядину, индейку, мясо курицы, мясо кролика;
  • Не более 200 граммов или 200 миллилитров в день нежирных кисломолочных продуктов;
  • Не более 1 вареного куриного яйца в день;
  • При соблюдении рациона диета 5 сухарики разрешены;
  • Несвежий хлеб, сухое печенье, сухой бисквит;
  • Крупы, макароны из твердых сортов пшеницы;
  • Чеснок;
  • Некислую зелень;
  • Растительное масло, сливочное масло;
  • Орехи, например, грецкие орехи и миндаль;
  • Некислые ягоды;
  • Сухофрукты;
  • Мед, некислый мармелад, некислую пастилу, некислое варенье, некислый зефир, некислый кисель, некислый компот;
  • Соки из некислых фруктов или овощей, некрепкий чай, отвар шиповника, кофе с молоком.

Диета 5: меню

Диета — рецепты на каждый день

При соблюдении диеты 5 разрешенные продукты можно есть сырыми, запеченными, тушеными или готовить их на пару.

Варианты завтрака при диете 5 (стол №5)

Овсяная каша на молоке или овсяная каша на воде с сухофруктами, орехами и медом, подсушенный хлеб с маслом, кофе с молоком;

Картофельное пюре, паровая рыбная котлета и компот;

Вареное яйцо, "витаминный салат" (натертая свежая капуста, натертые несладкие яблоки, немного нашинкованного сельдерея, соль), подсушенный хлеб, смазанный небольшим количеством мякоти авокадо (мякоть авокадо можно немного подсолить), некрепкий чай.

Варианты второго завтрака при соблюдении стола №5 (диета 5)

Запеченные яблоки с измельченными грецкими орехами и медом, некрепкий чай;

Запеченные кусочки тыквы с измельченным арахисом и медом, некрепкий чай;

Измельченный банан, смешанный с творогом, некрепкий чай.

Варианты обеда при диете 5 (стол №5)

Крем-суп из овощей с зеленью, отварная курица, сок;

Отварной рис, говядина, тушеная с овощами, компот;

Овощной суп с сухариками, отварное филе индейки, некрепкий чай.

Варианты полдника при соблюдении стола №5 (диета 5)

Сухарики и кефир;

Творожная запеканка, некрепкий чай;

Кисель и печенье, некрепкий чай.

Варианты ужина при диете 5 (стол №5)

Макароны, куриная отбивная на пару, компот;

Куриное филе, приготовленное с овощами на пару, некрепкий чай;

Салат из отварной натертой свеклы, отварная телятина, компот.

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