Тертый пирог с вкуснейшими начинками: лучшие рецепты

24 марта 2019, 09:00

Для того, чтобы приготовить тертый пирог, не понадобится очень много времени.

Названы лучшие рецепты тертого пирога
Собраны лучшие рецепты тертого пирога / Скриншот видео с youtube.com

Тертый пирог: что это за блюдо

Тертый пирог делают из песочного теста. Предком песочного теста называют обычный хлеб. Считается, что песочное тесто появились в XII веке на территории нынешней Великобритании.

Главред решил собрать лучшие разные рецепты тертого пирога — тертый пирог на масле, тертый пирог на маргарине, тертый пирог на жиру (тертый пирог на смальце), тертый пирог со сметаной и назвал варианты вкуснейших начинок.

Тертый пирог

Тертый пирог, рецепт на масле

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить тертый пирог на масле: 3 стакана просеянной муки, 250 граммов размягченного сливочного масла, 0,5 стакана сахара, 3 желтка, 1/4 чайной ложки соды, 1/4  чайной ложки соли, уксус 9%, растительное масло, варенье, фрукты, ягоды или творог для начинки.

Как приготовить тертый пирог на масле

Взбейте желтки, добавьте немного сахара и снова взбейте. После этого продолжайте взбивать смесь, понемногу добавляйте сахар (сахар до конца не растворится). Масса должна получиться пышной.

Добавьте в смесь кусочки сливочного масла и все взбейте — яйца и масло должны хорошо соединиться. Просейте в массу почти всю муку, оставьте 5 столовых ложек, чтобы добавить в тесто, если будет необходимость.

Читайте такжеСлоеное тесто, заварной крем: как приготовить вкуснейший торт НаполеонВсыпьте соль, погасите соду уксусом и тоже положите в массу. Потом все тщательно перемешайте, посыпьте поверхность мукой, положите на нее тесто и домесите.

Сформируйте из теста шар, разделите его на две части, одна часть должна быть больше другой.

Сделайте из теста шары, замотайте их в пищевую пленку и отправьте в морозилку минимум на 2 часа. 

Тертый пирог, рецепт на маргарине

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить тертый пирог на маргарине: 3 яйца, 250 граммов растопленного маргарина, 1 стакан сахара, 1 чайная ложка соды, погашенной уксусом, ванилин или ванильный сахар, около 750 граммов просеянной муки, варенье, фрукты, ягоды или творог для начинки.

Как готовить тертый пирог на маргарине

Вбейте яйца в миску, всыпьте сахар и все тщательно перемешайте. Просейте в жидкость почти всю муку, влейте растопленный маргарин, добавьте ванилин или ванильный сахар и соду, погашенную уксусом.

Потом тщательно перемешайте ингредиенты, добавьте еще немного муки, чтобы тесто стало густым, опять перемешайте и замесите на поверхности. Разделите тесто на две части (одна — больше, другая — меньше) и заморозьте.

Тертый пирог, рецепт на жиру (тертый пирог на смальце)

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить тертый пирог на жиру: 250 граммов размягченного смальца (топленный свиной жир без запаха), 1 стакан сахара, щепотка соли, 1 чайная ложка ванильного сахара, 2 яйца, 3 стакана просеянной муки, 2 чайные ложки разрыхлителя, варенье, фрукты, ягоды или творог для начинки.

Как приготовить тертый пирог на жиру

Добавьте в смалец сахар, соль, ванильный сахар и все тщательно разомните. Добавьте в массу яйца и опять все перемешайте. Просейте в массу 2 стакана муки, всыпьте разрыхлитель и все перемешайте. Просейте в массу еще 1 стакан муки, все перемешайте и замесите тесто. Готовое тесто разделите на две неравные части и заморозьте.

Тертый пирог со сметаной

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить тертый пирог со сметаной: 2,5 стакана просеянной муки, 200 граммов размягченного масла, 1 яйцо, 0,5 стакана сахара, 0,5 чайной ложки соды, 2 столовые ложки сметаны, варенье, фрукты, ягоды или творог для начинки.

Как приготовить тертый пирог со сметаной

Высыпьте муку в миску, добавьте соду, масло и все перемешайте. В другую миску вбейте яйцо, всыпьте сахар, добавьте сметану и все взбейте. Добавьте массу в муку с содой и маслом и замесите тесто. Разделите тесто на две неравные части и заморозьте.

Как выпекать тертый пирог

Возьмите форму для выпечки, смажьте ее растительным маслом или выстелите пергаментом. Натрите в форму на крупной терке больший кусок теста и распределите куски теста по дну формы. Слой теста возле краев формы должен быть немного толще — примните тесто и сделайте из него бортик.

На слой теста выложите начинку (лучше, чтобы начинка не была жидкой). Сверху на крупной терке натрите меньший кусок теста и равномерно распределите его.

Читайте такжеПростые рецепты пышного бисквита: как сделать бисквитный тортРазогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог.

Через 10 минут проверьте пирог, если верх подгорает — снизьте температуру до 160 градусов.

Время выпекания пирога зависит от его толщины, — если пирог тонкий, он может готовиться около 15 минут, а толстый — около 25 минут.

Тертый пирог: варианты вкуснейших начинок 

Тертый пирог с вареньем (должно быть не очень жидким)

Тертый пирог с яблоками

Натрите яблоки и сбрызните лимонным соком. Присыпьте основу пирога небольшим количеством крахмала, выложите натертые яблоки и равномерно распределите по основе. Присыпьте яблоки сахаром и корицей. 

Тертый пирог со смородиной

Часть черной смородины взбейте с сахаром и с небольшим количеством крахмала, а часть — оставьте целой. Основу пирога присыпьте небольшим количеством сахара, сверху высыпьте целую смородину, а потом выложите смородину, взбитую с сахаром. 

Тертый пирог с малиной

Смешайте сахар и манную крупу в соотношении 3 к 1. Выложите малину равномерным слоем и щедро присыпьте сахаром с мукой.

Тертый пирог с творогом

Залейте изюм теплой водой и оставьте на 15 минут. Добавьте в творог яйцо, сахар, ванильный сахар, сметану и перебейте ингредиенты блендером. Потом добавьте в массу просушенный изюм и все тщательно перемешайте. 

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