Нежное песочное печенье: как приготовить печенье с вареньем или орехами

Названы рецепты песочного печенья с вареньем и песочного печенья с орехами / Скриншот видео с youtube.com

Из песочного теста можно приготовить много разной выпечки, в частности, корзинки, пироги, торты и нежное песочное печенье.

Главред решил объяснить, как приготовить печенье песочное с вареньем или орехами, и собрать простые рецепты.

Нежное песочное печенье

Песочное печенье с вареньем

Печенье песочное с вареньем готовится на тесте, которое делается на маргарине.

Песочное печенье на маргарине, ингредиенты:

240 граммов просеянной муки;

70 граммов сахарной пудры;

2 желтка;

150 граммов размягченного маргарина;

200 граммов варенья.

Как приготовить песочное тесто, рецепт

Добавьте маргарин в муку, все перемешайте, чтобы получилась крошка. Потом всыпьте к ингредиентам сахарную пудру, влейте желтки и замешайте тесто. Готовое песочное тесто для печенья отправьте в холодильник на 1 час.Читайте такжеКлассический и на сковороде: как приготовить самый вкусный торт Наполеон

Как делать песочное тесто / Скриншот видео с youtube.com

Как делать песочное тесто / Скриншот видео с youtube.com

Как делать песочное тесто / Скриншот видео с youtube.com

В это время можно приготовить начинку для десерта — перемешайте варенье и переложите его в кондитерский мешок или пакетик. Пакет с вареньем нужно завязать, а перед тем, как начинять печенье, отрезать кончик пакетика и порционно выдавливать содержимое.

Застелите противень пергаментом. Из охлажденного теста на печенье песочное сделайте небольшие шарики и выложите их на противень. Потом сделайте в шариках углубления и заполните их вареньем.Читайте такжеТертый пирог с вкуснейшими начинками: лучшие рецепты

Как делать песочное печенье / Скриншот видео с youtube.com

Как делать печенье песочное / Скриншот видео с youtube.com

Как делать песочное печенье / Скриншот видео с youtube.com

Как готовить песочное печенье, рецепт

Отправьте печенье выпекаться в духовку, разогретую до 200 градусов. Песочное печенье с вареньем выпекается около 12 минут.

Песочное печенье / Скриншот видео с youtube.com

Печенье песочное / Скриншот видео с youtube.com

Песочное печенье, рецепт с орехами

Печенье песочное с орехами можно сделать на тесте, которое готовится на сметане.

Песочное печенье с орехами, ингредиенты:

Около 300 граммов муки;

150 граммов сахара;

100 граммов сметаны;

1 яйцо и 1 желток;

100 граммов растопленного маргарина;

0,5 чайной ложки соды;

Около 80 граммов грецких орехов.

Как делать песочное тесто для печенья на сметане

Всыпьте сахар в миску, добавьте яйцо, все тщательно перемешайте миксером, влейте маргарин (не должен быть теплым) и опять все перемешайте. Потом всыпьте соду, добавьте сметану и перемешайте ингредиенты.

После этого всыпьте муку и замесите достаточно плотное тесто. Готовое тесто для печенья отправьте в холодильник на 30 минут.Читайте такжеКак приготовить творожную запеканку классическую и ажурную: простые рецепты

Как делать песочное тесто / Скриншот видео с youtube.com

Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте охлажденное песочное тесто в пласт толщиной 6-7 миллиметров. Потом выдавите из пласта кружочки. Заготовки отправьте в морозилку на 15-20 минут.

Как делать песочное тесто / Скриншот видео с youtube.com

Измельчите орехи в мелкую крошку и взбейте 1 желток. Смажьте желтком верх заготовок, а потом опустите смазанную часть в орехи.

Как делать песочное печенье / Скриншот видео с youtube.com

Как готовится песочное печенье на сметане

Песочное печенье с орехами переложите на застеленный пергаментом противень и выпекайте духовке, в разогретой до 180 градусов, 15-20 минут.

Как делать печенье песочное / Скриншот видео с youtube.com

Песочное тесто для пирога

В Сети есть много рецептов песочного теста для пирога, для реализации одного из них понадобятся такие ингредиенты:

Около 1 кг муки;

1 стакан (стакан 200-250 граммов) 20% сметаны;

Около 100 граммов сливочного масла;

3 яйца;

1 чайная ложка соды;

1 чайная ложка 9% уксуса.

Пошаговый рецепт приготовления песочного пирога можно узнать, посмотрев видео.