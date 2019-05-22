Нежное песочное печенье: как приготовить печенье с вареньем или орехами

22 мая 2019, 07:16

Песочное тесто просто готовится, а сделать из него можно много разной выпечки.

Песочное печенье — Названы рецепты песочного печенья с вареньем и песочного печенья с орехами
Названы рецепты песочного печенья с вареньем и песочного печенья с орехами / Скриншот видео с youtube.com

Из песочного теста можно приготовить много разной выпечки, в частности, корзинки, пироги, торты и нежное песочное печенье.

Главред решил объяснить, как приготовить печенье песочное с вареньем или орехами, и собрать простые рецепты.

Нежное песочное печенье

Песочное печенье с вареньем

Печенье песочное с вареньем готовится на тесте, которое делается на маргарине.

Песочное печенье на маргарине, ингредиенты:

  • 240 граммов просеянной муки;
  • 70 граммов сахарной пудры;
  • 2 желтка;
  • 150 граммов размягченного маргарина;
  • 200 граммов варенья.

Как приготовить песочное тесто, рецепт

Добавьте маргарин в муку, все перемешайте, чтобы получилась крошка. Потом всыпьте к ингредиентам сахарную пудру, влейте желтки и замешайте тесто. Готовое песочное тесто для печенья отправьте в холодильник на 1 час.Читайте такжеКлассический и на сковороде: как приготовить самый вкусный торт Наполеон

Песочное печенье — Названы рецепты песочного печенья с вареньем и песочного печенья с орехами
Как делать песочное тесто / Скриншот видео с youtube.com
Песочное печенье — Названы рецепты песочного печенья с вареньем и песочного печенья с орехами
Как делать песочное тесто / Скриншот видео с youtube.com
Песочное печенье — Названы рецепты песочного печенья с вареньем и песочного печенья с орехами
Как делать песочное тесто / Скриншот видео с youtube.com

В это время можно приготовить начинку для десерта — перемешайте варенье и переложите его в кондитерский мешок или пакетик. Пакет с вареньем нужно завязать, а перед тем, как начинять печенье, отрезать кончик пакетика и порционно выдавливать содержимое.

Застелите противень пергаментом. Из охлажденного теста на печенье песочное сделайте небольшие шарики и выложите их на противень. Потом сделайте в шариках углубления и заполните их вареньем.Читайте такжеТертый пирог с вкуснейшими начинками: лучшие рецепты

Песочное печенье — Названы рецепты песочного печенья с вареньем и песочного печенья с орехами
Как делать песочное печенье / Скриншот видео с youtube.com
Песочное печенье — Названы рецепты песочного печенья с вареньем и песочного печенья с орехами
Как делать печенье песочное / Скриншот видео с youtube.com
Песочное печенье — Названы рецепты песочного печенья с вареньем и песочного печенья с орехами
Как делать песочное печенье / Скриншот видео с youtube.com

Как готовить песочное печенье, рецепт

Отправьте печенье выпекаться в духовку, разогретую до 200 градусов. Песочное печенье с вареньем выпекается около 12 минут.

Песочное печенье — Названы рецепты песочного печенья с вареньем и песочного печенья с орехами
Песочное печенье / Скриншот видео с youtube.com
Песочное печенье — Названы рецепты песочного печенья с вареньем и песочного печенья с орехами
Печенье песочное / Скриншот видео с youtube.com

Песочное печенье, рецепт с орехами

Печенье песочное с орехами можно сделать на тесте, которое готовится на сметане.

Песочное печенье с орехами, ингредиенты:

  • Около 300 граммов муки;
  • 150 граммов сахара;
  • 100 граммов сметаны;
  • 1 яйцо и 1 желток;
  • 100 граммов растопленного маргарина;
  • 0,5 чайной ложки соды;
  • Около 80 граммов грецких орехов.

Как делать песочное тесто для печенья на сметане

Всыпьте сахар в миску, добавьте яйцо, все тщательно перемешайте миксером, влейте маргарин (не должен быть теплым) и опять все перемешайте. Потом всыпьте соду, добавьте сметану и перемешайте ингредиенты.

После этого всыпьте муку и замесите достаточно плотное тесто. Готовое тесто для печенья отправьте в холодильник на 30 минут.Читайте такжеКак приготовить творожную запеканку классическую и ажурную: простые рецепты

Песочное печенье — Названы рецепты песочного печенья с вареньем и песочного печенья с орехами
Как делать песочное тесто / Скриншот видео с youtube.com

Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте охлажденное песочное тесто в пласт толщиной 6-7 миллиметров. Потом выдавите из пласта кружочки. Заготовки отправьте в морозилку на 15-20 минут.

Песочное печенье — Названы рецепты песочного печенья с вареньем и песочного печенья с орехами
Как делать песочное тесто / Скриншот видео с youtube.com

Измельчите орехи в мелкую крошку и взбейте 1 желток. Смажьте желтком верх заготовок, а потом опустите смазанную часть в орехи.

Песочное печенье — Названы рецепты песочного печенья с вареньем и песочного печенья с орехами
Как делать песочное печенье / Скриншот видео с youtube.com

Как готовится песочное печенье на сметане

Песочное печенье с орехами переложите на застеленный пергаментом противень и выпекайте духовке, в разогретой до 180 градусов, 15-20 минут.

Песочное печенье — Названы рецепты песочного печенья с вареньем и песочного печенья с орехами
Как делать печенье песочное / Скриншот видео с youtube.com

Песочное тесто для пирога

В Сети есть много рецептов песочного теста для пирога, для реализации одного из них понадобятся такие ингредиенты:

  • Около 1 кг муки;
  • 1 стакан (стакан 200-250 граммов) 20% сметаны;
  • Около 100 граммов сливочного масла;
  • 3 яйца;
  • 1 чайная ложка соды;
  • 1 чайная ложка 9% уксуса.

Пошаговый рецепт приготовления песочного пирога можно узнать, посмотрев видео.

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