Нежное песочное печенье: как приготовить печенье с вареньем или орехами

Песочное тесто просто готовится, а сделать из него можно много разной выпечки.
Из песочного теста можно приготовить много разной выпечки, в частности, корзинки, пироги, торты и нежное песочное печенье.
Главред решил объяснить, как приготовить печенье песочное с вареньем или орехами, и собрать простые рецепты.
Нежное песочное печенье
Песочное печенье с вареньем
Печенье песочное с вареньем готовится на тесте, которое делается на маргарине.
Песочное печенье на маргарине, ингредиенты:
- 240 граммов просеянной муки;
- 70 граммов сахарной пудры;
- 2 желтка;
- 150 граммов размягченного маргарина;
- 200 граммов варенья.
Как приготовить песочное тесто, рецепт
Добавьте маргарин в муку, все перемешайте, чтобы получилась крошка. Потом всыпьте к ингредиентам сахарную пудру, влейте желтки и замешайте тесто. Готовое песочное тесто для печенья отправьте в холодильник на 1 час.Читайте такжеКлассический и на сковороде: как приготовить самый вкусный торт Наполеон
В это время можно приготовить начинку для десерта — перемешайте варенье и переложите его в кондитерский мешок или пакетик. Пакет с вареньем нужно завязать, а перед тем, как начинять печенье, отрезать кончик пакетика и порционно выдавливать содержимое.
Застелите противень пергаментом. Из охлажденного теста на печенье песочное сделайте небольшие шарики и выложите их на противень. Потом сделайте в шариках углубления и заполните их вареньем.Читайте такжеТертый пирог с вкуснейшими начинками: лучшие рецепты
Как готовить песочное печенье, рецепт
Отправьте печенье выпекаться в духовку, разогретую до 200 градусов. Песочное печенье с вареньем выпекается около 12 минут.
Песочное печенье, рецепт с орехами
Печенье песочное с орехами можно сделать на тесте, которое готовится на сметане.
Песочное печенье с орехами, ингредиенты:
- Около 300 граммов муки;
- 150 граммов сахара;
- 100 граммов сметаны;
- 1 яйцо и 1 желток;
- 100 граммов растопленного маргарина;
- 0,5 чайной ложки соды;
- Около 80 граммов грецких орехов.
Как делать песочное тесто для печенья на сметане
Всыпьте сахар в миску, добавьте яйцо, все тщательно перемешайте миксером, влейте маргарин (не должен быть теплым) и опять все перемешайте. Потом всыпьте соду, добавьте сметану и перемешайте ингредиенты.
После этого всыпьте муку и замесите достаточно плотное тесто. Готовое тесто для печенья отправьте в холодильник на 30 минут.Читайте такжеКак приготовить творожную запеканку классическую и ажурную: простые рецепты
Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте охлажденное песочное тесто в пласт толщиной 6-7 миллиметров. Потом выдавите из пласта кружочки. Заготовки отправьте в морозилку на 15-20 минут.
Измельчите орехи в мелкую крошку и взбейте 1 желток. Смажьте желтком верх заготовок, а потом опустите смазанную часть в орехи.
Как готовится песочное печенье на сметане
Песочное печенье с орехами переложите на застеленный пергаментом противень и выпекайте духовке, в разогретой до 180 градусов, 15-20 минут.
Песочное тесто для пирога
В Сети есть много рецептов песочного теста для пирога, для реализации одного из них понадобятся такие ингредиенты:
- Около 1 кг муки;
- 1 стакан (стакан 200-250 граммов) 20% сметаны;
- Около 100 граммов сливочного масла;
- 3 яйца;
- 1 чайная ложка соды;
- 1 чайная ложка 9% уксуса.
Пошаговый рецепт приготовления песочного пирога можно узнать, посмотрев видео.