Лечо из перца: простой рецепт вкусного и яркого гарнира

Лечо на зиму быстро готовится, а в праздник украсит стол.
Перец можно не только просто заморозить или законсервировать, но и приготовить из него вкусный и яркий гарнир - лечо.
Такой гарнир подходит к разным блюдам, а особенно хорошо он сочетается с мясом, рыбой, картофелем и крупами.
Главред решил узнать, как приготовить лечо по-домашнему, и раскрыть простой пошаговый рецепт этого блюда.
Лечо: рецепт вкусного и яркого гарнира
Ингредиенты (на 5 литров лечо):
- Неочищенный сладкий болгарский перец - 3 кг;
- Репчатый лук - 1,5 кг;
- Красные помидоры - 1,5 кг;
- Горький перец - 3 стручка;
- Сахар - 1 стакан;
- Растительное рафинированное масло - 1 стакан;
- Уксус - 0,5 стакана;
- Соль - 2 столовые ложки.
Рецепт лечо пошаговый
Срежьте плодоножки с горького перца и помидоров и пропустите овощи через мясорубку. Влейте полученную массу в емкость, в которой будет вариться лечо - в большую миску или в кастрюлю.
Очистите болгарский перец, отрежьте плодоножки и разрежьте овощи на восемь частей и отправьте в емкость для лечо из перца. Очищенный лук нарежьте полукольцами и тоже отправьте к остальным ингредиентам. Всыпьте в емкость соль, сахар, растительное масло, все тщательно перемешайте и оставьте на 30 минут, чтобы овощи пустили сок.
Читайте такжеПерец на зиму: рецепт крутезной закускиРецепт лечо на зиму просто воплотить в жизнь - поставьте емкость с ингредиентами на плиту и доведите массу до кипения. Варите овощи с момента закипания на протяжении 25 минут на среднем огне, периодически помешивая. Потом влейте уксус, все перемешайте и проварите еще 5 минут.
После этого горячее лечо на зиму нужно отправить в простерилизованные банки, накройте простерилизованными банками и закатайте. Приготовленный таким способом гарнир можно хранить не только в холодном погребе, но и в кладовке.
Лечо из перца - фото этапов приготовления