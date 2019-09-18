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Лечо из перца: простой рецепт вкусного и яркого гарнира

18 сентября 2019, 07:42

Лечо на зиму быстро готовится, а в праздник украсит стол.

Лечо на зиму недолго готовится
Лечо на зиму недолго готовится / Скриншот

Перец можно не только просто заморозить или законсервировать, но и приготовить из него вкусный и яркий гарнир - лечо.

Такой гарнир подходит к разным блюдам, а особенно хорошо он сочетается с мясом, рыбой, картофелем и крупами.

Главред решил узнать, как приготовить лечо по-домашнему, и раскрыть простой пошаговый рецепт этого блюда.

Лечо: рецепт вкусного и яркого гарнира

Ингредиенты (на 5 литров лечо):

  • Неочищенный сладкий болгарский перец - 3 кг;
  • Репчатый лук - 1,5 кг;
  • Красные помидоры - 1,5 кг;
  • Горький перец - 3 стручка;
  • Сахар - 1 стакан;
  • Растительное рафинированное масло - 1 стакан;
  • Уксус - 0,5 стакана;
  • Соль - 2 столовые ложки.

Рецепт лечо пошаговый

Срежьте плодоножки с горького перца и помидоров и пропустите овощи через мясорубку. Влейте полученную массу в емкость, в которой будет вариться лечо - в большую миску или в кастрюлю.

Очистите болгарский перец, отрежьте плодоножки и разрежьте овощи на восемь частей и отправьте в емкость для лечо из перца. Очищенный лук нарежьте полукольцами и тоже отправьте к остальным ингредиентам. Всыпьте в емкость соль, сахар, растительное масло, все тщательно перемешайте и оставьте на 30 минут, чтобы овощи пустили сок.

Читайте такжеПерец на зиму: рецепт крутезной закускиРецепт лечо на зиму просто воплотить в жизнь - поставьте емкость с ингредиентами на плиту и доведите массу до кипения. Варите овощи с момента закипания на протяжении 25 минут на среднем огне, периодически помешивая. Потом влейте уксус, все перемешайте и проварите еще 5 минут.

После этого горячее лечо на зиму нужно отправить в простерилизованные банки, накройте простерилизованными банками и закатайте. Приготовленный таким способом гарнир можно хранить не только в холодном погребе, но и в кладовке.

Лечо из перца - фото этапов приготовления

  • Лечо из перца недолго готовится Скриншот
  • Лечо на зиму недолго готовится Скриншот
  • Лечо из перца недолго готовится Скриншот
  • Лечо на зиму недолго готовится Скриншот
  • Лечо из перца недолго готовится Скриншот
  • Лечо на зиму недолго готовится Скриншот
  • Лечо из перца недолго готовится Скриншот
  • Лечо на зиму недолго готовится Скриншот
  • Лечо из перца недолго готовится Скриншот
  • Лечо на зиму недолго готовится Скриншот
  • Лечо из перца недолго готовится Скриншот
  • Лечо на зиму недолго готовится Скриншот

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