Как испечь рогалик: рецепт простой и очень быстрый

Рогалики, рецепт которых можно быстро воплотить в жизнь, очень аппетитно выглядят.
После ухода лета многие решили немного послабить пояса - сделать диету менее жесткой - и включить в рацион что-то вкусненькое, чтобы получить больше энергии для организма и просто улучшить настроение в осенние дни.
Универсальная вкусность - рогалик, рецепт простой этого вида выпечки и решил найти Главред.
Ингредиенты:
- 150 мл теплого молока;
- 100 г сахара для теста и 1 столовая ложка сахара для посыпки;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 1,5 чайной ложки сухих дрожжей;
- 70 г растопленного сливочного масла;
- 1 яйцо для теста и 1 желток для смазывания рогаликов перед выпеканием;
- 1/2 чайной ложки соли;
- Около 450 г муки;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- шоколадная паста для начинки;
- 1 столовая ложка сахарной пудры.
Как быстро приготовить рогалик - рецепт простой
Возьмите миску, в которой будете замешивать тесто на рогалики, и перелейте в нее молоко. Обратите внимание на то, что молоко обязательно должно быть теплым - это залог того, что выпечка получиться удачной.
Всыпьте в молоко дрожжи, сахар и добавьте немного муки - возьмите из общей массы, необходимой для теста, 5 столовых ложек. Возьмите венчик (можно использовать ложку) и перемешайте им ингредиенты, чтобы масса получилась однородной. Просто все перемешайте - массу не нужно взбивать.
Чтобы рогалики, рецепт которых вы пытаетесь воплотить в жизнь, получились пышными, поставьте массу в теплое место на 10-15 минут - за это время дрожжи должны заработать.
Когда пройдет намеченное время, добавьте в тесто яйцо, растопленное сливочное масло, сахар, ванильный сахар и соль. Обратите внимание, что сливочное масло ни в коем случае не должно быть горячим. Тщательно смешайте все ингредиенты.
Читайте также"Осилит даже рукож*п": как сделать песочное печенье на маргаринеВсыпьте в массу оставшуюся часть муки и замесите тесто. Сначала используйте ложку, а когда ею станет тяжело месить - пустите в ход руки. В почти замешанное тесто влейте растительное масло и домесите его.
Готовое тесто на рогалики не должно липнуть к рукам, и оно не должно быть забитым. Накройте тесто и поставьте в теплое место на 40 минут, чтобы оно подошло.
Сформируйте из теста толстую колбаску и разделите ее на 10 частей. Сделайте из каждой части теста шарик. Каждый шарик раскатайте в тонкий пласт - должен получиться продолговатый овал, одну его треть нужно сделать немного толще остальной части.
Положите начинку на край теста, который толще, размажьте, сверните и заверните. Можно приготовить не только рогалики с шоколадной пастой, но и рогалики с вишней (сейчас часто ищут рецепт на украинском языке - "рогалики з вишнею").
Края теста, в которое завернута начинка, прижмите пальцами, а на оставшейся части теста сделайте тонкие надрезы и сформируйте рогалик.
Накройте противень пергаментом, уложите на него рогалики, накройте и оставьте подходить на 15 минут. До приготовления рогаликов осталось несколько "штрихов" - взбейте желток, смажьте им верх рогаликов и присыпьте их сахаром.
Как выпекать рогалик - рецепт простой
Разогрейте духовку до 180 градусов. Рогалики нужно выпекать на протяжении около 25 минут. Готовые рогалики можно посыпать сахарной пудрой.