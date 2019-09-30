Как испечь рогалик: рецепт простой и очень быстрый

Есть простой рецепт рогаликов, и его очень просто воплотить в жизнь / Скриншот

После ухода лета многие решили немного послабить пояса - сделать диету менее жесткой - и включить в рацион что-то вкусненькое, чтобы получить больше энергии для организма и просто улучшить настроение в осенние дни.

Универсальная вкусность - рогалик, рецепт простой этого вида выпечки и решил найти Главред.

Ингредиенты:

150 мл теплого молока;

100 г сахара для теста и 1 столовая ложка сахара для посыпки;

1 пакетик ванильного сахара;

1,5 чайной ложки сухих дрожжей;

70 г растопленного сливочного масла;

1 яйцо для теста и 1 желток для смазывания рогаликов перед выпеканием;

1/2 чайной ложки соли;

Около 450 г муки;

1 столовая ложка растительного масла;

шоколадная паста для начинки;

1 столовая ложка сахарной пудры.

Как быстро приготовить рогалик - рецепт простой

Возьмите миску, в которой будете замешивать тесто на рогалики, и перелейте в нее молоко. Обратите внимание на то, что молоко обязательно должно быть теплым - это залог того, что выпечка получиться удачной.

Всыпьте в молоко дрожжи, сахар и добавьте немного муки - возьмите из общей массы, необходимой для теста, 5 столовых ложек. Возьмите венчик (можно использовать ложку) и перемешайте им ингредиенты, чтобы масса получилась однородной. Просто все перемешайте - массу не нужно взбивать.

Чтобы рогалики, рецепт которых вы пытаетесь воплотить в жизнь, получились пышными, поставьте массу в теплое место на 10-15 минут - за это время дрожжи должны заработать.

Когда пройдет намеченное время, добавьте в тесто яйцо, растопленное сливочное масло, сахар, ванильный сахар и соль. Обратите внимание, что сливочное масло ни в коем случае не должно быть горячим. Тщательно смешайте все ингредиенты.

Читайте также"Осилит даже рукож*п": как сделать песочное печенье на маргаринеВсыпьте в массу оставшуюся часть муки и замесите тесто. Сначала используйте ложку, а когда ею станет тяжело месить - пустите в ход руки. В почти замешанное тесто влейте растительное масло и домесите его.

Готовое тесто на рогалики не должно липнуть к рукам, и оно не должно быть забитым. Накройте тесто и поставьте в теплое место на 40 минут, чтобы оно подошло.

Сформируйте из теста толстую колбаску и разделите ее на 10 частей. Сделайте из каждой части теста шарик. Каждый шарик раскатайте в тонкий пласт - должен получиться продолговатый овал, одну его треть нужно сделать немного толще остальной части.

Положите начинку на край теста, который толще, размажьте, сверните и заверните. Можно приготовить не только рогалики с шоколадной пастой, но и рогалики с вишней (сейчас часто ищут рецепт на украинском языке - "рогалики з вишнею").

Края теста, в которое завернута начинка, прижмите пальцами, а на оставшейся части теста сделайте тонкие надрезы и сформируйте рогалик.

Накройте противень пергаментом, уложите на него рогалики, накройте и оставьте подходить на 15 минут. До приготовления рогаликов осталось несколько "штрихов" - взбейте желток, смажьте им верх рогаликов и присыпьте их сахаром.

Как выпекать рогалик - рецепт простой

Разогрейте духовку до 180 градусов. Рогалики нужно выпекать на протяжении около 25 минут. Готовые рогалики можно посыпать сахарной пудрой.