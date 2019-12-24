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Кулинарный эксперт посоветовал, как выбрать съедобный подарок

24 декабря 2019, 05:13

Продукты, купленные на подарок, должны быть в вакууме, отметил Клопотенко.

Евгений Клопотенко посоветовал, что гастрономические подарки стоит покупать в специализированных маркетах
Гастрономические подарки стоит покупать в специализированных маркетах, посоветовал Евгений Клопотенко / Главред

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился, что из еды лучше дарить то, что нельзя купить в обычном магазине.

По гастрономические подарки нужно идти в специализированные маркеты и выбирать интересные продукты, рассказал Клопотенко в интервью УНИАН.

По словам собеседника, важно, чтобы продукты были в вакууме, и чтобы срок их хранения был более двух недель.

"Они (гастрономические подарки - Ред.) мне нравятся, потому что можешь сразу их съесть, это круто. Я сам произвожу подарки. Но часто их открывают где-то в марте, когда уже все пропало. И вот это - фейл", - сказал он.

Ранее Евгений Клопотенко говорил, что на идеальном новогоднем столе должно быть одно главное блюдо, которое всех объединяет, а также много мелких закусок.

еда подарки Евгений Клопотенко
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