Канапе на шпажках - лучшие рецепты с фото, которые украсят новогодний стол-2020

Канапе - вкусная и красивая закуска / Фото pixaby

Ни один праздничный стол не обойдется без канапе – оригинальные и соблазнительные закуски на шпажках не только его украсят, но и помогут утолить голод перед подачей основных блюд. Главред собрал рецепты канапе, которые сто процентов пригодятся при подготовке ко встрече Нового года 2020.

Канапе с сыром

Рецептов канапе на шпажках огромное множество, по сути их можно готовить из любых продуктов и сочетаний – насколько хватит фантазии. Особенно актуальными на новогоднем столе 2020 станут канапе с сыром, поскольку хозяйкой 2020 года будет Белая Металлическая Крыса.

Для приготовления канапе сыром вам понадобится:

твердый сыр - 200 г;

ветчина 150 г;

оливки без косточки (зеленые или черные) - 10 шт.;

свежая петрушка - 1-2 веточки.

Способ приготовления:

Ветчину нарезать тонкими прямоугольными слайсами, твердый сыр - кубиком. На шпажку нанизать слайс ветчины, при этом его нужно сложить несколько раз. Затем на шпажку нанизать листочек петрушки и одну зеленую оливку. Последний штрих - аккуратно воткнуть шпажку в кубик твердого сыра.

Канапе с сыром / Фото vkusno-i-prosto.ru

Канапе с перепелиным яйцом, черри и сыром фета

Ингредиенты:

перепелиные яйца - 5 шт.;

помидоры черри - 5 шт.;

сыр фета - 100 г;

коктейльные креветки - 10 шт.;

оливковое масло - 1 ст. л.;

хлеб с отрубями - несколько ломтиков;

свежая петрушка 1-2 веточки.

Способ приготовления:

Перепелиные яйца для начала нужно отварить. Для этого после закипания они должны вариться 3-4 минуты. После яйца нужно остудить, почистить и разрезать на половинки.

Коктейльные креветки разморозить, помыть и обсушить. После - обжарить креветки на оливковом масле по полминуты с каждой стороны. Готовые креветки сбрызнуть лимонным соком.

Помидоры черри помыть и разрезать напополам, сыр фета порезать кубиком, ломтики хлеба - небольшими квадратиками. На шпажку нанизывать ингредиенты в такой последовательности: половинка яйца (срезом вниз), половинка помидора (срезом вверх), листок петрушки, кубик сыра фета. И последний шаг - воткнуть шпажку в ломтик хлеба, а сверху нанизать на шпажку поджаренную креветку.

Канапе с сыром фета и креветкой / Фото vkusno-i-prosto.ru

Канапе с колбасой

Канапе с колбасой и сыром - отличная праздничная закуска для новогоднего стола в семейном кругу. Для приготовления вам понадобится:

хлеб белый - 150 г;

колбаса сыровяленая - 80 г;

огурец - 1 шт;

помидоры (лучше маленькие) - 2-3 шт.;

сыр твердый - 50 г;

маслины без косточки - 10 шт.

Как приготовить канапе с колбасой и сыром

Хлеб нарежьте кружочками толщиной в 1 сантиметр и просушите в духовке до состояния гренок. Маслины разрежьте пополам, помидоры - тонкими кружочками, огурец - длинными тонкими пластинами. Сыр нужно нарезать пластинками такого же размера, как и хлеб.

Выкладывать в такой последовательности: хлеб, сыр, помидор. На шпажку оденьте половину маслины, далее "гармошкой" огурец. После огурца наколите на шпажку для канапе колбасу и проткните ею гренку с помидором и сыром. Канапе с колбасой, сыром и овощами смотрятся ярко и празднично.

Канапе с колбасой / Фото russianfood.com

Канапе с красной рыбой

Для приготовления канапе с красной рыбой вам понадобится:

хлеб черный - 8 кусков;

лосось слабосоленый - 8 ломтиков;

огурцы - 8 ломтиков;

сыр сливочный - 8 ч.л.;

укроп - 8 веточек;

перец черный молотый;

лимонный сок;

свежий огурец.

Хлеб намазать сливочным сыром, нарезать с помощью формочек на кружочки. Огурец также нарезать кружочками. Положить на хлеб огурец и лосось, поперчить. Украсить канапе веточками зелени, побрызгать соком лимона.

Канапе с лососем / Фото vkuso.ru

Канапе с оливками или маслинами - самый легкий рецепт

Приготовить эти канапе очень быстро и просто. Для этого понадобятся всего лишь три ингредиента: помидоры черри (200 г), сыр фета (200 г), банка оливок или маслин без косточек.

Приготовление займет не больше 10 минут. Сыр фета нужно нарезать кубиками. Чтобы сыр не сыпался при нарезке, нож должен быть очень острым. Помидоры черри помыть и хорошо просушить, нарезать на половинки. С маслин или оливок слить рассол.

Далее собираем канапе. На тарелке выкладываем кусочки сыра фета, сверху кладем половинку помидора (срезом вверх, чтобы не стек сок). Сверху добавляем оливку и прокалываем заготовку шпажкой или зубочисткой. При желании можно украсить блюдо зеленью, например, розмарином.

Канапе с маслинами / Фото 1000.menu

Канапе с селедкой и яблоком

Ингредиенты:

филе малосоленой сельди - 1 шт.;

кислое яблоко - 1 шт.;

сок лимона - 1 ст. л.;

плавленый сыр - 100 г;

майонез - 2 ст. л.

свежая зелень - несколько веточек;

черный хлеб - несколько ломтиков.

Способ приготовления:

Сначала приготовим намазку для хлеба. Для этого плавленый сыр нужно натереть. Зелень помыть и мелко нарезать. Потом смешать сыр с зеленью и майонезом, перемешать.

Черный хлеб намазать сырной массой и нарезать небольшими квадратиками. Филе сельди тщательно почистить от костей и порезать небольшими порционными кусочками.

Яблоко порезать тонкими дольками и сбрызнуть небольшим количеством натурального лимонного сока, чтобы оно не потеряло свой цвет.

Кусочек сельди и яблока положить на хлеб и закрепить их зубочисткой или специальной шпажкой для канапе.

Совет к рецепту: по желанию яблоко можно заменить на огурец.

Канапе с селедкой / Фото cook-s.ru

Канапе с креветками

Канапе с креветками - это не просто очень вкусно, они станут настоящим украшением новогоднего стола. Кроме того, приготовить их проще простого.

Ингредиенты:

лимон - 0,5 шт.;

креветки - 200 г;

сыр твердый - 120 г.

Способ приготовления:

Креветки лучше покупать сухой заморозки, чтобы не платить за лед. Их нужно отварить с добавлением соли и семян укропа, остудить и почистить.

Лимон помыть и порезать маленькими кусочками, не снимая кожуру. Сыр порезать небольшими плоскими квадратиками.

Все ингредиенты нужно проткнуть шпажкой в таком порядке: сначала один конец креветки, затем лимон, потом второй конец креветки и твердый сыр.

Благодаря сыру канапе будет устойчиво стоять. Канапе креветками и сыром отлично подойдут к красному и белому вину.

Канапе с креветками / Фото povar.ru

Канапе с ветчиной

Для приготовления канапе с ветчиной вам понадобится:

ветчина;

хлеб белый;

оливки;

сыр сливочный.

Способ приготовления:

Ломтики хлеба нужно смазать сливочным сыром и нарезать небольшими квадратами. Ветчину нарезать не очень тонкими ломтиками, потом из каждого ломтика вырезать небольшие кружки. Точно такие же манипуляции провести с сыром. Потом на квадратики хлеба выложить кружки ветчины и сыра, проткнуть все шпажкой, надев на нее предварительно оливку.

Канапе с ветчиной / Фото kleo.ru

Напомним, ранее Главред публиковал рецепт салата Мимоза, салата Грибная поляна и популярного салат из крабовых палочек.