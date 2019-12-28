Салат из крабовых палочек: топ-5 популярных рецептов с рисом, сыром, грибами и креветками

Салат из крабовых палочек украсит новогодний стол-2020 / Фото irina2511 / Shutterstock

Новогодний стол – неизменный атрибут проводов старого и встречи нового года. 2020-й будет годом Белой Металлической Крысы, а это значит, что хозяйку года нужно задобрить разнообразными блюдами. Крыса привыкла кушать по чуть-чуть, поэтому можно приготовить небольшие порции разных салатов. Ранее Главред публиковал рецепт салата Мимоза и салата Грибная поляна, в этот раз речь пойдет о популярном салате из крабовых палочек.

Салаты из крабовых палочек можно готовить в нескольких вариациях – с рисом или без, с огурцом, с помидорами и перцем, а также с сыром, что особенно понравится хозяйке грядущего года.

Салат из крабовых палочек и кукурузы с сыром

Ингредиенты:

4 яйца;

80–100 г белого риса;

200 г крабовых палочек;

100 г твёрдого сыра;

½ красной луковицы;

200 г консервированной кукурузы;

несколько веточек укропа;

соль - по вкусу;

молотый чёрный перец - по вкусу;

2–3 столовые ложки майонеза.

Способ приготовления:

Салат с крабовых палочек готовить достаточно просто. Для начала нужно отварить рис, промыть его водой, чтобы он был рассыпчатым. Яйца также сварить, остудить, почистить. Крабовые палочки и сыр нарезать небольшими кубиками, а лук - очень мелкими. Очищенные яйца натереть на крупной тёрке. Укроп мелко нашинковать. Все ингредиенты сложить в салатник, посолить, поперчить и перемешать с майонезом. Салат из крабовых палочек готов – блюдо можно подавать к столу.

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Салат из крабовых палочек с рисом

Салат с крабовых палочек можно приготовить с рисом – так он будет более сытным.

Для приготовления вам понадобится:

пропаренный рис - 0,5 стакана,

крабовые палочки 250 г;

куриные яйца - 4 шт.;

свежие огурцы - 2 шт.;

кукуруза консервированная – 300 г;

сметана - 2 столовые ложки;

майонез - 2 столовые ложки;

соль - по вкусу.

Способ приготовления:

Рис промыть, залить кипятком из расчёта 2 к 1 и сварить до готовности. Потом откинуть его на дуршлаг, промыть и охладить. Яйца сварить, остудить, почистить и нарезать мелкими кубиками. Яйца и крабовые палочки также мелко нарезать. Банку с консервированной кукурузой открыть, слить жидкость и положить в миску с порезанными продуктами для салата. Салат посолить, заправить майонезом и все перемешать.

Совет: салату можно придать более красивый и праздничный вид, если подавать его порционно, предварительно оформив при помощи сервировочного кольца. Сверху салат с крабовых палочек можно украсить свежей зеленью.

Салат из крабовых палочек можно подавать порционно / Фото 1000.menu

Салат из крабовых палочек без риса

Салат с крабовыми палочками можно готовить без риса, однако дополнить его помидорами, сыром и перцем. Вкус получится очень свежий и оригинальный.

Ингредиенты:

1–2 помидора;

200 г крабовых палочек;

1 красный болгарский перец;

100 г твёрдого сыра;

2–3 зубчика чеснока;

соль - по вкусу;

майонез - 3 столовые ложки.

Способ приготовления:

Помидоры, крабовые палочки и перец нужно нарезать крупными толстыми брусочками. Сыр натереть на крупной тёрке. Добавить измельчённый чеснок, соль и майонез и перемешать.

Салат из крабовых палочек без риса с помидором и болгарским перцем / Фото: Iryna Melnyk / Shutterstock

Новогодний рецепт крабового салата

Под Новый год можно побаловать себя необычной версией салата из крабовых палочек без риса. Для этого вам понадобятся:

креветки - 250 г;

крабовые палочки - 150 г;

кукуруза консервированная - 150 г;

майонез - 80 г.

Способ приготовления:

Креветки отварите до готовности и очистите. Крабовые палочки порежьте мелким кубиком. Смешайте измельченные крабовые палочки, консервированную кукурузу и креветки. Заправьте майонезом и перемешайте.

Салат из крабовых палочек с креветками / Фото Instagram

Рецепт крабового салата с грибами

Салат с крабовых палочек можно выложить слоями. Такой вариант блюда будет очень нарядно смотреться на праздничном столе. К тому же, в этом рецепте присутствует сыр, что также актуально для встречи Нового года 2020.

Ингредиенты:

крабовые палочки 150-200 г;

яйца вареные - 4 шт.;

грибы маринованные - 150 г;

сыр твердый - 100 г;

кукуруза - 1 маленькая баночка;

лук - 1 шт;

майонез или сметана – по вкусу;

зелень.

Способ приготовления:

Крабовые палочки, грибы и лук мелко порезать. Сыр и яйца натереть на крупной терке. С кукурузы слить жидкость.

Салат из крабовых палочек выкладываем слоями в такой последовательности: кукуруза, грибы, лук, сыр, яйца, крабовые палочки. Сверху смазываем салат майонезом или сметаной. Также можно пропитать майонезом или сметаной каждый слой, а также посолить и поперчить. Сверху салат украсить зеленью.

Салат из крабовых палочек с грибами / Фото instagram

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