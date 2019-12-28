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Салат из крабовых палочек: топ-5 популярных рецептов с рисом, сыром, грибами и креветками

28 декабря 2019, 08:30

Салаты из крабовых палочек можно готовить в нескольких вариациях. Есть один рецепт, который особенно понравится Крысе - хозяйке Нового года 2020.

салат из крабовых палочек
Салат из крабовых палочек украсит новогодний стол-2020 / Фото irina2511 / Shutterstock

Новогодний стол – неизменный атрибут проводов старого и встречи нового года. 2020-й будет годом Белой Металлической Крысы, а это значит, что хозяйку года нужно задобрить разнообразными блюдами. Крыса привыкла кушать по чуть-чуть, поэтому можно приготовить небольшие порции разных салатов. Ранее Главред публиковал рецепт салата Мимоза и салата Грибная поляна, в этот раз речь пойдет о популярном салате из крабовых палочек.

Салаты из крабовых палочек можно готовить в нескольких вариациях – с рисом или без, с огурцом, с помидорами и перцем, а также с сыром, что особенно понравится хозяйке грядущего года.

Салат из крабовых палочек и кукурузы с сыром  

Ингредиенты:

  • 4 яйца;
  • 80–100 г белого риса;
  • 200 г крабовых палочек;
  • 100 г твёрдого сыра;
  • ½ красной луковицы;
  • 200 г консервированной кукурузы;
  • несколько веточек укропа;
  • соль - по вкусу;
  • молотый чёрный перец - по вкусу;
  • 2–3 столовые ложки майонеза.

Способ приготовления:

Салат с крабовых палочек готовить достаточно просто. Для начала нужно отварить рис, промыть его водой, чтобы он был рассыпчатым. Яйца также сварить, остудить, почистить. Крабовые палочки и сыр нарезать небольшими кубиками, а лук - очень мелкими.  Очищенные яйца натереть на крупной тёрке. Укроп мелко нашинковать. Все ингредиенты сложить в салатник, посолить, поперчить и перемешать с майонезом. Салат из крабовых палочек готов – блюдо можно подавать к столу.

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Салат из крабовых палочек с рисом

Салат с крабовых палочек можно приготовить с рисом – так он будет более сытным.

Для приготовления вам понадобится:

  • пропаренный рис - 0,5 стакана,
  • крабовые палочки 250 г;
  • куриные яйца - 4 шт.;
  • свежие огурцы - 2 шт.;
  • кукуруза консервированная – 300 г; 
  • сметана - 2 столовые ложки;
  • майонез - 2 столовые ложки;
  • соль - по вкусу.

Способ приготовления:

Рис промыть, залить кипятком из расчёта 2 к 1 и сварить до готовности. Потом откинуть его на дуршлаг, промыть и охладить. Яйца сварить, остудить, почистить и нарезать мелкими кубиками. Яйца и крабовые палочки также мелко нарезать. Банку с консервированной кукурузой открыть, слить жидкость и положить в миску с порезанными продуктами для салата. Салат посолить, заправить майонезом и все перемешать.

Совет: салату можно придать более красивый и праздничный вид, если подавать его порционно, предварительно оформив при помощи сервировочного кольца. Сверху салат с крабовых палочек можно украсить свежей зеленью.

Салат из крабовых палочек
Салат из крабовых палочек можно подавать порционно / Фото 1000.menu

Салат из крабовых палочек без риса

Салат с крабовыми палочками можно готовить без риса, однако дополнить его помидорами, сыром и перцем. Вкус получится очень свежий и оригинальный.

Ингредиенты:

  • 1–2 помидора;
  • 200 г крабовых палочек;
  • 1 красный болгарский перец;
  • 100 г твёрдого сыра;
  • 2–3 зубчика чеснока;
  • соль - по вкусу;
  • майонез - 3 столовые ложки.

Способ приготовления:

Помидоры, крабовые палочки и перец нужно нарезать крупными толстыми брусочками. Сыр натереть на крупной тёрке. Добавить измельчённый чеснок, соль и майонез и перемешать.

Салат из крабовых палочек без риса с помидором и болгарским перцем
Салат из крабовых палочек без риса с помидором и болгарским перцем / Фото: Iryna Melnyk / Shutterstock

Новогодний рецепт крабового салата

Под Новый год можно побаловать себя необычной версией салата из крабовых палочек без риса.  Для этого вам понадобятся:

  • креветки - 250 г;
  • крабовые палочки - 150 г;
  • кукуруза консервированная - 150 г;
  • майонез - 80 г.

Способ приготовления:

Креветки отварите до готовности и очистите. Крабовые палочки порежьте мелким кубиком. Смешайте измельченные крабовые палочки, консервированную кукурузу и креветки. Заправьте майонезом и перемешайте.

салат с крабовых палочек
Салат из крабовых палочек  с креветками / Фото Instagram

Рецепт крабового салата  с грибами

Салат с крабовых палочек можно выложить слоями. Такой вариант блюда будет очень нарядно смотреться на праздничном столе. К тому же, в этом рецепте присутствует сыр, что также актуально для встречи Нового года 2020.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки 150-200 г;
  • яйца вареные - 4 шт.;
  • грибы маринованные - 150 г;
  • сыр твердый - 100 г;
  • кукуруза - 1 маленькая баночка;
  • лук - 1 шт;
  • майонез или сметана – по вкусу;
  • зелень.

Способ приготовления:

Крабовые палочки, грибы и лук мелко порезать. Сыр и яйца натереть на крупной терке. С кукурузы слить жидкость.

Салат из крабовых палочек выкладываем слоями в такой последовательности: кукуруза, грибы, лук, сыр, яйца, крабовые палочки. Сверху смазываем салат майонезом или сметаной. Также можно пропитать майонезом или сметаной каждый слой, а также посолить и поперчить. Сверху салат украсить зеленью.

Салат из крабовых палочек с грибами
Салат из крабовых палочек с грибами / Фото instagram

Напомним, ранее Главред  собрал крутейшие рецепты, как приготовить утку на новогодний стол-2020. 

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