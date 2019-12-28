Салат из крабовых палочек: топ-5 популярных рецептов с рисом, сыром, грибами и креветками

Салаты из крабовых палочек можно готовить в нескольких вариациях. Есть один рецепт, который особенно понравится Крысе - хозяйке Нового года 2020.
Новогодний стол – неизменный атрибут проводов старого и встречи нового года. 2020-й будет годом Белой Металлической Крысы, а это значит, что хозяйку года нужно задобрить разнообразными блюдами. Крыса привыкла кушать по чуть-чуть, поэтому можно приготовить небольшие порции разных салатов. Ранее Главред публиковал рецепт салата Мимоза и салата Грибная поляна, в этот раз речь пойдет о популярном салате из крабовых палочек.
Салаты из крабовых палочек можно готовить в нескольких вариациях – с рисом или без, с огурцом, с помидорами и перцем, а также с сыром, что особенно понравится хозяйке грядущего года.
Салат из крабовых палочек и кукурузы с сыром
Ингредиенты:
- 4 яйца;
- 80–100 г белого риса;
- 200 г крабовых палочек;
- 100 г твёрдого сыра;
- ½ красной луковицы;
- 200 г консервированной кукурузы;
- несколько веточек укропа;
- соль - по вкусу;
- молотый чёрный перец - по вкусу;
- 2–3 столовые ложки майонеза.
Способ приготовления:
Салат с крабовых палочек готовить достаточно просто. Для начала нужно отварить рис, промыть его водой, чтобы он был рассыпчатым. Яйца также сварить, остудить, почистить. Крабовые палочки и сыр нарезать небольшими кубиками, а лук - очень мелкими. Очищенные яйца натереть на крупной тёрке. Укроп мелко нашинковать. Все ингредиенты сложить в салатник, посолить, поперчить и перемешать с майонезом. Салат из крабовых палочек готов – блюдо можно подавать к столу.
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Салат из крабовых палочек с рисом
Салат с крабовых палочек можно приготовить с рисом – так он будет более сытным.
Для приготовления вам понадобится:
- пропаренный рис - 0,5 стакана,
- крабовые палочки 250 г;
- куриные яйца - 4 шт.;
- свежие огурцы - 2 шт.;
- кукуруза консервированная – 300 г;
- сметана - 2 столовые ложки;
- майонез - 2 столовые ложки;
- соль - по вкусу.
Способ приготовления:
Рис промыть, залить кипятком из расчёта 2 к 1 и сварить до готовности. Потом откинуть его на дуршлаг, промыть и охладить. Яйца сварить, остудить, почистить и нарезать мелкими кубиками. Яйца и крабовые палочки также мелко нарезать. Банку с консервированной кукурузой открыть, слить жидкость и положить в миску с порезанными продуктами для салата. Салат посолить, заправить майонезом и все перемешать.
Совет: салату можно придать более красивый и праздничный вид, если подавать его порционно, предварительно оформив при помощи сервировочного кольца. Сверху салат с крабовых палочек можно украсить свежей зеленью.
Салат из крабовых палочек без риса
Салат с крабовыми палочками можно готовить без риса, однако дополнить его помидорами, сыром и перцем. Вкус получится очень свежий и оригинальный.
Ингредиенты:
- 1–2 помидора;
- 200 г крабовых палочек;
- 1 красный болгарский перец;
- 100 г твёрдого сыра;
- 2–3 зубчика чеснока;
- соль - по вкусу;
- майонез - 3 столовые ложки.
Способ приготовления:
Помидоры, крабовые палочки и перец нужно нарезать крупными толстыми брусочками. Сыр натереть на крупной тёрке. Добавить измельчённый чеснок, соль и майонез и перемешать.
Новогодний рецепт крабового салата
Под Новый год можно побаловать себя необычной версией салата из крабовых палочек без риса. Для этого вам понадобятся:
- креветки - 250 г;
- крабовые палочки - 150 г;
- кукуруза консервированная - 150 г;
- майонез - 80 г.
Способ приготовления:
Креветки отварите до готовности и очистите. Крабовые палочки порежьте мелким кубиком. Смешайте измельченные крабовые палочки, консервированную кукурузу и креветки. Заправьте майонезом и перемешайте.
Рецепт крабового салата с грибами
Салат с крабовых палочек можно выложить слоями. Такой вариант блюда будет очень нарядно смотреться на праздничном столе. К тому же, в этом рецепте присутствует сыр, что также актуально для встречи Нового года 2020.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 150-200 г;
- яйца вареные - 4 шт.;
- грибы маринованные - 150 г;
- сыр твердый - 100 г;
- кукуруза - 1 маленькая баночка;
- лук - 1 шт;
- майонез или сметана – по вкусу;
- зелень.
Способ приготовления:
Крабовые палочки, грибы и лук мелко порезать. Сыр и яйца натереть на крупной терке. С кукурузы слить жидкость.
Салат из крабовых палочек выкладываем слоями в такой последовательности: кукуруза, грибы, лук, сыр, яйца, крабовые палочки. Сверху смазываем салат майонезом или сметаной. Также можно пропитать майонезом или сметаной каждый слой, а также посолить и поперчить. Сверху салат украсить зеленью.
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