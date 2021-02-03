Как засолить форель – простой пошаговый рецепт

Этот рецепт подходит не только для засолки форели в домашних условиях, но также и для засолки семги.
Слабосоленая форель - замечательная закуска на любом столе - и в праздник, и в будни. С нею очень удобно делать бутерброды, нарезая тонкими пластиками. Нарезка рыбы должна быть именно тонкой - она должна таять во рту, принося настоящее удовольствие.
Засолить форель в домашних условиях очень просто. Главное немного вашего времени и вдохновения, тогда рыба получится еще вкуснее.
Главред расскажет самый простой рецепт - как вкусно засолить форель.
Как быстро засолить форель – рецепт
Вам понадобится:
- Форель - 350 гр;
- Морская соль - 2 стол.л.;
- Сахар - 1 стол. л.;
- Укроп - 1 чайн. л.;
- Лавровый лист - 1 шт.
Как правильно засолить форель:
Для приготовления в домашних условиях слабосоленой форели понадобится свежая форель. Можно солить любую красную рыбу совсем без пряностей - считается, что они заглушают ее собственный аромат, можно взять те пряности, которые вы любите.
Шаг 1:
Форель хорошо промойте и осушите бумажным кухонным полотенцем.
Шаг 2:
Приготовьте посолочную смесь: в любой емкости соедините соль и сахар.
Шаг 3:
Добавьте немного семян укропа. Перемешайте сыпучие компоненты посолочной смеси.
Шаг 4:
Хорошо обваляйте форель со всех сторон в сладко-соленой пряной смеси.
Шаг 5:
Положите кожей вниз на слой посолочной смеси, присыпьте сверху и с боков и краев рыбу смесью.
Шаг 6:
Добавьте перец горошком и лавровый лист.
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Шаг 7:
Посуду с засоленной рыбой прикройте пленкой и сверху тарелкой, на которую поставьте подходящий груз. И отправьте в прохладное место на сутки-двое.
Шаг 8:
Через сутки рыбу можно перевернуть спинкой вверх и снова поставить груз. По истечении времени рыбу нужно достать из выделившегося рассола, хорошо промыть под струей холодной воды, промокнуть бумажным полотенцем, попробовать - если соленость вас устраивает, можно сразу подавать на стол.
Если рыбка получится солоноватой - это зависит от времени посола - ее нужно она час-другой положить в ледяную воду.
Позже снова готовую форель промокнуть и нарезать тонкими ломтиками для подачи.
Яркая и вкуснейшая форель готова!
Как засолить форель в домашних условиях – видео