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Как засолить форель – простой пошаговый рецепт

3 февраля 2021, 17:30

Этот рецепт подходит не только для засолки форели в домашних условиях, но также и для засолки семги.

Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Засолить форель дома очень просто / ascop.ua

Слабосоленая форель - замечательная закуска на любом столе - и в праздник, и в будни. С нею очень удобно делать бутерброды, нарезая тонкими пластиками. Нарезка рыбы должна быть именно тонкой - она должна таять во рту, принося настоящее удовольствие.

Засолить форель в домашних условиях очень просто. Главное немного вашего времени и вдохновения, тогда рыба получится еще вкуснее.

Главред расскажет самый простой рецепт - как вкусно засолить форель.

Как быстро засолить форель – рецепт

Вам понадобится:

  • Форель - 350 гр;
  • Морская соль - 2 стол.л.;
  • Сахар - 1 стол. л.;
  • Укроп - 1 чайн. л.;
  • Лавровый лист - 1 шт.

Как правильно засолить форель:

Приготовить форель в домашних условиях очень просто

Для приготовления в домашних условиях слабосоленой форели понадобится свежая форель. Можно солить любую красную рыбу совсем без пряностей - считается, что они заглушают ее собственный аромат, можно взять те пряности, которые вы любите.

Шаг 1:

Форель хорошо промойте и осушите бумажным кухонным полотенцем.

Шаг 2:

Приготовьте посолочную смесь: в любой емкости соедините соль и сахар.

Шаг 3:

Добавьте немного семян укропа. Перемешайте сыпучие компоненты посолочной смеси.

Шаг 4:

Хорошо обваляйте форель со всех сторон в сладко-соленой пряной смеси.

Шаг 5:

Положите кожей вниз на слой посолочной смеси, присыпьте сверху и с боков и краев рыбу смесью.

Шаг 6:

Добавьте перец горошком и лавровый лист.

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Шаг 7:

Посуду с засоленной рыбой прикройте пленкой и сверху тарелкой, на которую поставьте подходящий груз. И отправьте в прохладное место на сутки-двое.

Шаг 8:

Через сутки рыбу можно перевернуть спинкой вверх и снова поставить груз. По истечении времени рыбу нужно достать из выделившегося рассола, хорошо промыть под струей холодной воды, промокнуть бумажным полотенцем, попробовать - если соленость вас устраивает, можно сразу подавать на стол.

Если рыбка получится солоноватой - это зависит от времени посола - ее нужно она час-другой положить в ледяную воду.

Позже снова готовую форель промокнуть и нарезать тонкими ломтиками для подачи.

Яркая и вкуснейшая форель готова!

Как засолить форель в домашних условиях – видео

рецепт рыба
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