Самые вкусные маринованные грибы на зиму: восхитительный рецепт

Ароматные грибы в маринаде готовятся очень просто.
Сезон грибов в Украине стартовал и конечно хозяйки стараются вовсю приготовить вкусные и полезные заготовки. Сегодня мы вам расскажет ароматный рецепт грибов в маринаде, который будет служить вам долго все годы.
Такой рецепт маринованных грибов готовили еще наши бабушки и дедушки, правда они не всегда делились секретами приготовления грибов на зиму, ведь именно такой рецепт грибов один из самых простых и вкусных.
Главред расскажет, как вкусно приготовить грибы на зиму, и минимально потратить на это времени и сил.
Грибы в маринаде на зиму - простой рецепт
Вам понадобиться:
- Шампиньоны, лисички, белые грибы - 500 г
- Лимонный сок - 5 ст.л.
- Растительное масло - 4 ст.л.
- Лук - 2 штуки.
- Соль - 1 ч.л.
- Перец - 1/4 ч. ложки
- Коньяк - по вкусу
- Петрушка - 2 ст.л.
Выбираем грибы одного сорта на ваш вкус. Мы выбрали белые грибы.
Грибочки хорошо моем и очищаем от лишней грязи. Выбирать грибы желательно одинаковыми по размеру. Шляпки отделите от ножек и еще раз промойте. Залейте уже очищенные белые грибы водой и добавьте обязательно лимонный сок. Это нужно сделать, чтобы грибы не потемнели. Выдерживать грибы в лимонном соку примерно 5 минут.
Отбросьте в дуршлаг, уже промывать не стоит, пусть грибы на зиму высохнут. Чистим и моем репчатый лук. Шинкуем мелко и в разогретую сковороду отправляем лук. Обжариваем лук до золотистого цвета примерно 3 минуты. Солим и перчим, также добавляем лимонный сок.
Огонь убавляем до самого минимума, накрываем грибочки на зиму в маринаде крышкой и томим в течении 5 минут.
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В кастрюлю высыпаем наши грибочки и вливаем коньяк. Можно коньяк и не вливать, но вкус будет иначе тогда.
Отправляем в холодильник на 4 часа. Далее делаем маринад для грибов.
Маринад для грибов рецепт
Вам понадобится:
- Горчица зернами - 1 ч. л.
- Чеснок по вкусу - 3 зубчика
- Перец горошком
- Зонтик укропа
- Уксус 1 ч. л.
- Сахар и соль - 1 ч. л. сахар
Берем кастрюлю наливаем воду, добавляем уксус и сахар с солью. Еще можно добавить для вкуса лавровый лист. Провариваем маринад и даем остынуть.
Как только наши грибы настоялись. Берем чистые банки раскладываем грибы и добавляем туда перец, горчицу, чеснок, укроп по желанию и заливаем маринадом для грибов. Банки закатываем и оставляем такие грибы на зиму в маринаде в прохладном месте.