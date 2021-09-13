Самые вкусные маринованные грибы на зиму: восхитительный рецепт

Время приготовления: Время приготовления: 60 минут

Вкусные грибы в маринаде на зиму / goodfon.ru

Сезон грибов в Украине стартовал и конечно хозяйки стараются вовсю приготовить вкусные и полезные заготовки. Сегодня мы вам расскажет ароматный рецепт грибов в маринаде, который будет служить вам долго все годы.

Такой рецепт маринованных грибов готовили еще наши бабушки и дедушки, правда они не всегда делились секретами приготовления грибов на зиму, ведь именно такой рецепт грибов один из самых простых и вкусных.

Главред расскажет, как вкусно приготовить грибы на зиму, и минимально потратить на это времени и сил.

Грибы в маринаде на зиму - простой рецепт

Вам понадобиться:

Шампиньоны, лисички, белые грибы - 500 г

Лимонный сок - 5 ст.л.

Растительное масло - 4 ст.л.

Лук - 2 штуки.

Соль - 1 ч.л.

Перец - 1/4 ч. ложки

Коньяк - по вкусу

Петрушка - 2 ст.л.

Выбираем грибы одного сорта на ваш вкус. Мы выбрали белые грибы.

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Грибочки хорошо моем и очищаем от лишней грязи. Выбирать грибы желательно одинаковыми по размеру. Шляпки отделите от ножек и еще раз промойте. Залейте уже очищенные белые грибы водой и добавьте обязательно лимонный сок. Это нужно сделать, чтобы грибы не потемнели. Выдерживать грибы в лимонном соку примерно 5 минут.

Отбросьте в дуршлаг, уже промывать не стоит, пусть грибы на зиму высохнут. Чистим и моем репчатый лук. Шинкуем мелко и в разогретую сковороду отправляем лук. Обжариваем лук до золотистого цвета примерно 3 минуты. Солим и перчим, также добавляем лимонный сок.

Огонь убавляем до самого минимума, накрываем грибочки на зиму в маринаде крышкой и томим в течении 5 минут.

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В кастрюлю высыпаем наши грибочки и вливаем коньяк. Можно коньяк и не вливать, но вкус будет иначе тогда.

Отправляем в холодильник на 4 часа. Далее делаем маринад для грибов. ​

Маринад для грибов рецепт

Вам понадобится:

Горчица зернами - 1 ч. л.

Чеснок по вкусу - 3 зубчика

Перец горошком

Зонтик укропа

Уксус 1 ч. л.

Сахар и соль - 1 ч. л. сахар

Берем кастрюлю наливаем воду, добавляем уксус и сахар с солью. Еще можно добавить для вкуса лавровый лист. Провариваем маринад и даем остынуть.

Как только наши грибы настоялись. Берем чистые банки раскладываем грибы и добавляем туда перец, горчицу, чеснок, укроп по желанию и заливаем маринадом для грибов. Банки закатываем и оставляем такие грибы на зиму в маринаде в прохладном месте.