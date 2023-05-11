Уплетут за минуту и еще попросят: уникальный рецепт вкуснейшего рулета из лаваша за 15 минут

Рецепт удивительно вкусного рулета из лаваша. Восхитительная закуска за 15 минут.

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Рулет из лаваша с тунцом рецепт / Коллаж Главред, фото pexels, скриншот youtube

Рецепты из лаваша всегда простые и очень вкусные. Чтобы долго не возиться у плиты, сегодня расскажем вам бесподобный рецепт уникального рулета из лаваша.

Готовить рулет из лаваша просто, а закуска исчезнет за 2 минуты. Гости будут в восторге и попросят еще добавки.

Лаваш выбирайте тонкий, не для шашлыка. Лаваш должен хорошо держать начинку, но не рваться.

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Вкуснейший рулет из лаваша - рецепт с начинкой

Вам понадобится:

Лаваш - 1 упаковка

Сыр копченый - 100 гр

Огурцы - 2 шт

Яйца - 1 шт

Тунец - 1 банка

Зелень - по вкусу

Яйца помыть и отварить до готовности. Остудить и почистить.

Листы лаваша кладем один на другой.

Тунец переложить в тарелку, размять вилкой и равномерно распределить по лавашу.

Сыр желательно покупать копченый. Натереть на крупной терке и посыпать лаваш.

Как готовить рулет из лаваша за 5 минут / скриншот youtube

Яйцо натереть сразу на лаваш на мелкой терке.

Добавить мелко порезанную зелень.

Огурцы почистить от кожуры и порезать тонкими слайсами.

Свернуть аккуратно рулет и замотать в пищевую пленку.

Зачем рулет из лаваша заворачивать в пленку / скриншот youtube

Рулет из лаваша сворачивать обязательно очень плотно.

Отправить рулет из лаваша в холодильник настояться.

Вкусный рулет из лаваша рецепт / скриншот youtube

Далее разрезаем пищевую пленку и нарезаем рулет порционно.

Смотрите видео о том, как готовить шаурму из лаваша дома:

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