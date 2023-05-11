Уплетут за минуту и еще попросят: уникальный рецепт вкуснейшего рулета из лаваша за 15 минут

Рецепты из лаваша всегда простые и очень вкусные. Чтобы долго не возиться у плиты, сегодня расскажем вам бесподобный рецепт уникального рулета из лаваша.
Готовить рулет из лаваша просто, а закуска исчезнет за 2 минуты. Гости будут в восторге и попросят еще добавки.
Лаваш выбирайте тонкий, не для шашлыка. Лаваш должен хорошо держать начинку, но не рваться.
Вкуснейший рулет из лаваша - рецепт с начинкой
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 упаковка
- Сыр копченый - 100 гр
- Огурцы - 2 шт
- Яйца - 1 шт
- Тунец - 1 банка
- Зелень - по вкусу
Яйца помыть и отварить до готовности. Остудить и почистить.
Листы лаваша кладем один на другой.
Тунец переложить в тарелку, размять вилкой и равномерно распределить по лавашу.
Сыр желательно покупать копченый. Натереть на крупной терке и посыпать лаваш.
Яйцо натереть сразу на лаваш на мелкой терке.
Добавить мелко порезанную зелень.
Огурцы почистить от кожуры и порезать тонкими слайсами.
Свернуть аккуратно рулет и замотать в пищевую пленку.
Рулет из лаваша сворачивать обязательно очень плотно.
Отправить рулет из лаваша в холодильник настояться.
Далее разрезаем пищевую пленку и нарезаем рулет порционно.
Смотрите видео о том, как готовить шаурму из лаваша дома:
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