Его обожали все в СССР: самое вкусное клубничное варенье из 40-х с секретным ингредиентом

Самое вкусное и уникальное клубничное варенье, которое готовили только в советское время наши бабушки.

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Варенье из клубники, как в СССР / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкуснейшее домашнее клубничное варенье, которое готовили наши бабушки в СССР. Ягоды клубники никогда не разваливаются, а вкус напоминает изящное блюдо.

Такое варенье замечательно подойдет к чаю, блинчикам или оладушкам. Дети будут просить еще приготовить клубничное варенье по старинному рецепту.

Чтобы варенье всегда получалось, наши бабушки добавляли туда 1 секретный ингредиенты.

Самое вкусное клубничное варенье из советских времен - рецепт

Вам понадобится:

Клубника - 2 кг

Сахар - 2 кг

Водка - 2 столовых ложки

Лимонная кислота - 0,5 чайной ложки

Клубнику выбирайте спелую, но не мятую. Ягоды для клубничного варенья должны быть твердоватыми.

Клубнику хорошо помыть, удалить все хвостики и отправить в большую кастрюлю.

Поставить кастрюлю на маленький огонь, влить 2 столовых ложки водки.

Рецепт клубничного варенья за 30 минут / скриншот instagram

Через 5 минут всыпать весь сахар и подождать, когда весь сахар растворится.

Перемешать клубнику с сахаром в кастрюле и добавить огонь.

Клубничное варенье начнет сильно кипеть, обязательно его помешивайте в течение 15 минут.

Как готовить варенье из клубники рецепт / скриншот instagram

Пену в клубнично варенье убирать не советую.

Убавляем огонь, всыпаем лимонную кислоту, провариваем 5 минут на медленном огне.

Снимаем кастрюлю с огня и даем немного остыть.

В это время хорошо простерилизуйте банки.

Разлить варенье по баночкам, закатайте и отправьте в самое прохладное место в вашем доме.

Это самое вкусное клубничное варенье из СССР.

Смотрите видео рецепт, как готовить клубничный борщ:

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