Его обожали все в СССР: самое вкусное клубничное варенье из 40-х с секретным ингредиентом

Вкуснейшее домашнее клубничное варенье, которое готовили наши бабушки в СССР. Ягоды клубники никогда не разваливаются, а вкус напоминает изящное блюдо.
Такое варенье замечательно подойдет к чаю, блинчикам или оладушкам. Дети будут просить еще приготовить клубничное варенье по старинному рецепту.
Чтобы варенье всегда получалось, наши бабушки добавляли туда 1 секретный ингредиенты.
Самое вкусное клубничное варенье из советских времен - рецепт
Вам понадобится:
- Клубника - 2 кг
- Сахар - 2 кг
- Водка - 2 столовых ложки
- Лимонная кислота - 0,5 чайной ложки
Клубнику выбирайте спелую, но не мятую. Ягоды для клубничного варенья должны быть твердоватыми.
Клубнику хорошо помыть, удалить все хвостики и отправить в большую кастрюлю.
Поставить кастрюлю на маленький огонь, влить 2 столовых ложки водки.
Через 5 минут всыпать весь сахар и подождать, когда весь сахар растворится.
Перемешать клубнику с сахаром в кастрюле и добавить огонь.
Клубничное варенье начнет сильно кипеть, обязательно его помешивайте в течение 15 минут.
Пену в клубнично варенье убирать не советую.
Убавляем огонь, всыпаем лимонную кислоту, провариваем 5 минут на медленном огне.
Снимаем кастрюлю с огня и даем немного остыть.
В это время хорошо простерилизуйте банки.
Разлить варенье по баночкам, закатайте и отправьте в самое прохладное место в вашем доме.
Это самое вкусное клубничное варенье из СССР.
Смотрите видео рецепт, как готовить клубничный борщ:
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