Эксперт сказал, что всегда должно быть в холодильнике

Два продукта могут менять вкус блюд, поделился Клопотенко.
Кулинар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко сказал, что в холодильнике всегда должно быть сливочное масло и пармезан.
Масло и пармезан действуют как усилители вкуса, они меняют вкус блюд,поделился Клопотенко с Liga.Life.
Собеседник добавил, что хороший кусочек пармезана стоит около 100 гривен, но его хватит на 1,5-2 месяца.
"...если готовите яичницу, овсянку, салат, суп или даже заказываете еду на дом, то берете пармезан, натерли десять грамм и все...", – посоветовал кулинар.
По его словам, также всегда спасет сливочное масло, например, на масле можно пожарить томаты или запечь с ним морковь.
- Ранее Евгений Клопотенко говорил, что ряд трав – тархун, тимьян, орегано и базилик – являются усилителями вкуса.
- Эксперт добавил, что после добавления тархуна любое блюдо станет намного вкуснее.
Глутамат натрия (E621)
В пищевой промышленности для усиления вкуса используют глутамат натрия (E621), пишет Википедия.
Глутамат натрия – это химическое вещество в виде белого кристаллического порошка, который хорошо растворяется в воде. Усилитель вкуса также называют пищевым наркотиком.