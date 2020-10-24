Эксперт сказал, что всегда должно быть в холодильнике

В холодильнике всегда должны быть пармезан и сливочное масло, утверждает Евгений Клопотенко / Скриншот с instagram.com/klopotenko

Кулинар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко сказал, что в холодильнике всегда должно быть сливочное масло и пармезан.

Масло и пармезан действуют как усилители вкуса, они меняют вкус блюд,поделился Клопотенко с Liga.Life.

Собеседник добавил, что хороший кусочек пармезана стоит около 100 гривен, но его хватит на 1,5-2 месяца.

"...если готовите яичницу, овсянку, салат, суп или даже заказываете еду на дом, то берете пармезан, натерли десять грамм и все...", – посоветовал кулинар.

По его словам, также всегда спасет сливочное масло, например, на масле можно пожарить томаты или запечь с ним морковь.

Ранее Евгений Клопотенко говорил, что ряд трав – тархун, тимьян, орегано и базилик – являются усилителями вкуса.

Эксперт добавил, что после добавления тархуна любое блюдо станет намного вкуснее.