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Самый вкусный рецепт кролика в сметане

2 февраля 2021, 17:27

Мясо кролика в духовке готовить очень просто, и главное оно не потеряет все свои полезные качества.

Время приготоления Время приготовления: 120 минут
Калорийность Калорийность 155 ккал
Кухня Кухня Европейская
Приготовить кролика можно очень быстро / fishing-caravan

Мясо кролика считается одним из диетических видов мяса, так как оно обладает невысокой жирностью.

Также мясо кролика содержит значительно меньше жира, чем говядина, свинина, баранина. Благодаря этому своему качеству оно легко переваривается, полезно детям и пожилым людям.

Приготовить кролика можно очень вкусно, если знать пару секретов о которых расскажет Главред.

Рецепт кролика в сметане в духовке

Вам понадобится:

  • Кролик - 1 кг;
  • Майонез или сметана - 100 гр;
  • Горчица - 2 стол. л.;
  • Соль - по вкусу;
  • Специи сухие - по вкусу;
  • Лук.

Как приготовить кролика:

Чтобы получился кролик сочный, нужно сделать вкусный маринад / fishing-caravan

Кролика порубите на кусочки среднего размера. Хорошо его промойте. Затем обсушите бумажным полотенцем. Сложите все кусочки в просторную чашу, в которой кролик будет мариноваться.

Для того, чтобы готовое мясо было нежным и мягким его необходимо замариновать. Если любите чеснок, очистите и измельчите его, и добавьте измельченный чеснок к мясу.

Маринад для кролика делаем из сметаны или майонеза с горчицей. По вкусу добавьте к маринаду немного соли и специи.

Все хорошо перемешайте, чтобы все кусочки крольчатины были равномерно покрыты маринадом. Будьте осторожны, так как у кролика много острых костей, об которые можно пораниться.

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Накройте чашу крышкой или пищевой пленкой и оставьте мясо кролика мариноваться на 2-4 часа. Чем дольше он будет мариноваться, тем вкуснее и сочнее будет мясо у готового блюда.

Перед тем, как приготовить кролика в духовке, очистите лук и нарежьте его. Смешайте нарезанный лук с мясом.

Выложите все куски маринованного кролика вместе с луком в заранее подготовленную форму для запекания. Накройте верх фольгой и поставьте форму в духовку, разогретую до 200 градусов на 2 часа. Последние минут 30 готовки снимите сверху фольгу и пусть мясо подрумянивается.

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Готовое мясо кролика подавайте сразу к столу, в качестве горячего блюда. При желании можно придумать к нему гарнир.

Если у вас кролик уже не молодой или достаточно крупный, то перед готовкой мясо необходимо вымочить в течении 12 часов. Удобнее всего это делать, оставив его на ночь.

Для вымачивания подойдет молоко, сливки, белое вино или вода с добавлением небольшого количества уксуса (2 ст. л 9% уксуса на 1 литр воды). После вымачивания тушку необходимо просушить и можно немного помять руками. Мясо от этого станет мягче.

Как приготовить кролика - видеорецепт:

рецепт кролик
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