Идеальный кляр для отбивных: пошаговый рецепт приготовления

Идеальный кляр для отбивных / pixabay

Кляр - это полужидкое тесто. И именно от состава, конечно кроме муки, и зависит вкус вашего блюда.

Кляр применяют при жарке мяса, рыбы, морепродуктов и овощей. Благодаря ему, продукты сохраняют сочность и питательные свойства. Так же кляр используется как альтернатива панировочным сухарям.

Кляр для отбивных - рецепт

Вам понадобится:

два яйца

мука

растительное масло - 1 столовая ложка

водка - 1 столовая ложка

соль, перец, специи - по вкусу

Кляр для отбивных готовить очень просто. В глубокую посуду разбиваем два яйца, если любите специи, добавляем соль и перец.

Добавляем немного муки( пару ложек), растительное масло и тщательно перемешиваем.

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Когда мука немного разойдется, можно добавить водки. Она делает корочку из жареного теста хрустящей.

Кляр может получиться жидкий или густой. Если сильно жидкий не любите, возьмите немного добавьте еще муки. Такой кляр идеально подойдет к мясу и рыбе.

Кляр для отбивных с майонезом или сметаной

Вам понадобится:

Мука – 100 г;

Яйцо – 2 шт.;

Соль, перец, специи – по вкусу;

Майонез или – 100 г;

Мускатный орех (молотый) – по вкусу.

Сок лимона – 1 ст.л.;

В большой миске взбиваем яйца и специи, затем отправляем майонез или сметану, кто больше любит сметану, ее желательно подсолить.

Все тщательно перемешиваем и добавляем свежий лимонный сок. Для вкуса можно добавить мускатный орех. Снова все хорошенько мешаем венчиком.

В миску с жидким содержимым просеиваем муку, и мешаем до однородности. Можно использовать миксер или кухонный комбайн.

В тесте для кляра не должно быть комочков, чтобы ваше блюдо получилось идеально вкусным.

Кляр для отбивных можно готовить и без яиц - на воде. А еще вместо пшеничной муки для кляра для отбивных можно брать, гороховую, гречневую, кукурузную муку.